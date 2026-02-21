Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    21 Feb 2026 10:06 PM IST
    date_range 21 Feb 2026 10:06 PM IST

    ലബനാനിലെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം: 12 മരണം

    ലബനാനിലെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം: 12 മരണം
    ബൈ​റൂ​ത്: വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ഉ​ട​മ്പ​ടി ലം​ഘി​ച്ച് ല​ബ​നാ​നി​ലെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ബെ​ക്ക താ​ഴ്‌​വ​ര​യി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ 10 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. മൂ​ന്നു കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 24 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​യും ല​ബ​നാ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ മ​റ്റൊ​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു പേ​രും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു.

    ബെ​ക്ക താ​ഴ്‌​വ​ര​യി​ലെ ഹി​സ്ബു​ല്ല​യു​ടെ അ​യ്ൻ അ​ൽ ഹി​ൽ​വേ ക്യാ​മ്പി​ലെ ‘ക​മാ​ൻ​ഡ് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ’ ആ​ക്ര​മി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പു​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി നേ​ര​ത്തേ സം​യു​ക്ത ഫ​ല​സ്തീ​ൻ സേ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന കെ​ട്ടി​ടം ഇ​പ്പോ​ൾ ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പാ​ച​ക​ശാ​ല​യാ​ണെ​ന്ന് ല​ബ​നാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. ഹി​സ്ബു​ല്ല​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    അ​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​ലാ​ണ് തീ​പി​ടി​ത്ത​മെ​ന്ന് ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. ര​ക്ഷാ​സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ തീ​യ​ണ​ക്കു​ന്ന​തും അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്കാ​യി തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ട്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തു​റ​മു​ഖ ന​ഗ​ര​മാ​യ സി​ഡോ​ണി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പി​ലാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ന്ന​തും ര​ണ്ടു പേ​ർ മ​രി​ച്ച​തും.

    അ​യ്ൻ അ​ൽ ഹി​ൽ​വേ ക്യാ​മ്പി​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന് ഹ​മാ​സ് സ​മ്മ​തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ക​മാ​ൻ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ ആ​ക്ര​മി​ച്ചെ​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു വി​ധേ​യ​മാ​കു​ന്ന ല​ബ​നാ​നി​ലെ ഹി​സ്ബു​ല്ല, 2023 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ഗ​സ്സ യു​ദ്ധം തു​ട​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം ഹ​മാ​സി​നും ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്കും പി​ന്തു​ണ​യാ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലേ​ക്ക് റോ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. തി​രി​ച്ച് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും ഷെ​ല്ലാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി. ഹി​സ്ബു​ല്ല​യു​മാ​യി വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​ശേ​ഷ​വും ഇ​​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ്.

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​നു ശേ​ഷം ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ ഒ​രു​ത​വ​ണ ഹി​സ്ബു​ല്ല​യും ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി. ആ​ണ​വ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ക​രാ​റി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഹി​സ്ബു​ല്ല​യു​ടെ​യും ഹ​മാ​സി​ന്റെ​യും പി​ന്തു​ണ​യു​ള്ള ഇ​റാ​നെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ-​ഇ​റാ​ൻ യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ഹി​സ്ബു​ല്ല വി​ട്ടു​നി​ന്നി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, മ​റ്റൊ​രു യു​ദ്ധം പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഇ​ട​പെ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ് ല​ബ​നാ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ​യ​ട​ക്കം ആ​ശ​ങ്ക.

