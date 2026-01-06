Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightലബനാനിൽ ഇസ്രായേൽ...
    World
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 9:58 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 9:58 PM IST

    ലബനാനിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം; സി​ഡോ​ണി​ലെ മൂ​ന്നു​നി​ല വാ​ണി​ജ്യ കെ​ട്ടി​ടം ത​ക​ർ​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    Israel attack in Lebanon
    cancel
    camera_alt

    ലബനാനിലെ തീരദേശനഗരമായ സിഡോണിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന കെട്ടിടം

    Listen to this Article

    സി​ഡോ​ൺ: ല​ബ​നാ​ന്‍റെ ദ​ക്ഷി​ണ, കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ​യം പു​ല​ർ​ച്ച ഒ​രു മ​ണി​യോ​ടെ ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണ ല​ബ​നാ​നി​ലെ തീ​ര​ദേ​ശ ന​ഗ​ര​മാ​യ സി​ഡോ​ണി​ലെ മൂ​ന്നു​നി​ല വാ​ണി​ജ്യ കെ​ട്ടി​ടം ത​ക​ർ​ന്നു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നോ​ട് അ​തി​ർ​ത്തി പ​ങ്കി​ടു​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഹി​സ്ബു​ല്ല​യെ നി​രാ​യു​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ല​ബ​നാ​ൻ സൈ​നി​ക ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ അ​റി​യി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം.

    സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും ഹി​സ്ബു​ല്ല​ക്ക് സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ അ​ധി​കാ​രം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​മെ​ന്ന് ല​ബ​നാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ജോ​സ​ഫ് ഔ​ൻ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    വ​ർ​ക്ക് ഷോ​പ്പു​ക​ളും മ​റ്റു​മു​ള്ള വാ​ണി​ജ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ആ​ള​പാ​യ​മൊ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം. ഹി​സ്ബു​ല്ല​യു​ടെ​യും ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ​യും ആ​യു​ധ ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളും അ​വ​രു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​തെ​ന്നും അ​ത് സി​വി​ലി​യ​ൻ മേ​ഖ​ല​യ​ല്ലെ​ന്നും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:World NewsLebanonIsrael AttackLatest News
    News Summary - Israeli attack on Lebanon
    Similar News
    Next Story
    X