Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇസ്രായേൽ...
    World
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 10:08 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 10:08 PM IST

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം; 61 പേ​ർ കൂ​ടി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു

    24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ എ​ട്ട് പ​ട്ടി​ണി​മ​ര​ണം
    Palestinian woman and son stand next to the bodies of those killed in an Israeli attack in Gaza City
    ഗസ്സ സിറ്റിയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾക്കരികെ ഫലസ്തീനി സ്ത്രീയും മകനും

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി: ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ 61 ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ കൂ​ടി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. 308 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. 16 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​തും 111 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​തും ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ത​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്. ഇ​തോ​ടെ ഗ​സ്സ യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ 62,622 ആ​യി. 1,57,673 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ ര​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ട്ടു​പേ​ർ കൂ​ടി പ​ട്ടി​ണി കാ​ര​ണം മ​രി​ച്ച​താ​യി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഇ​തോ​ടെ ആ​കെ പ​ട്ടി​ണി മ​ര​ണം 281 ആ​യി. ഇ​തി​ൽ 114 പേ​ർ കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ്. 2023 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴി​നു​ശേ​ഷം വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ൽ 210 കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 1031 ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യ​വും അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രും കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. 9684 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. 18500ല​ധി​കം പേ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. പ​ട്ടി​ണി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള​വ​രെ​ല്ലാം പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട് ധാ​ർ​മി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള യു.​എ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി ത​ല​വ​ൻ ഫി​ലി​പ്പ് ലാ​സ​റി​നി എ​ക്സി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ വി​ശ​ന്നു​മ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ വ​ക്കി​ലാ​ണെ​ന്ന് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഗ​സ്സ​യി​ൽ പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​ക്കു​റ​വു​മൂ​ലം ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന​വ​രെ ചി​കി​ത്സി​ക്കാ​ൻ പ​ത്ത് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ​ങ്കി​ലും വേ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ൽ നാ​സ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോം​പ്ല​ക്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഫ​റാ പ​റ​ഞ്ഞു. മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ കു​ട്ടി​ക​ൾ പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​ക്കു​റ​വ് നേ​രി​ടു​ന്ന​താ​യി അ​ൽ ശി​ഫ ആ​ശു​പ​ത്രി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബൂ സാ​ൽ​മി​യ, അ​ൽ ജ​സീ​റ ചാ​ന​ലി​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രും പ​ട്ടി​ണി​യി​ലാ​ണ്.

    ബെ​ൻ ഗ്വി​റി​നെ ത​ട​ഞ്ഞ് പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ക​ർ

    തെ​ൽ അ​വി​വ്: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ മ​ന്ത്രി​യും തീ​വ്ര​വ​ല​തു​പ​ക്ഷ നേ​താ​വു​മാ​യ ഇ​റ്റാ​മ​ർ ബെ​ൻ ഗ്വി​റി​നെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തെ​യും ബ​ന്ദി​മോ​ച​ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ക​ർ ത​ട​ഞ്ഞു. യു​ദ്ധം നീ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ൻ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ബെ​ൻ ഗ്വി​റി​നാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ക​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു. സൈ​ന്യ​ത്തി​ൽ ചേ​രു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് യു​വാ​ക്ക​ളെ പി​ന്തി​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ക​രാ​ണെ​ന്ന് ബെ​ൻ ഗ്വി​ർ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

