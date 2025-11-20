Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ...
    World
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 11:45 PM IST

    ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം; 12 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ 33 മരണം

    text_fields
    bookmark_border
    ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം; 12 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ 33 മരണം
    cancel
    camera_alt

    ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ മകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ബന്ധു

    Listen to this Article

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി: ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഖാ​ൻ യൂ​നി​സി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ര​ണ്ട് ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഞ്ചു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തോ​ടെ,12 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​ർ 33 ആ​യി. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന് ​വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണി​ത്. ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​​ന്റെ ഭാ​വി ഇ​തോ​ടെ, പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഖാ​ൻ യൂ​നി​സി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​നി​ക​ർ​ക്കു​നേ​രെ വെ​ടി​വെ​പ്പു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. അ​ഞ്ച് സ്ത്രീ​ക​ളും അ​ഞ്ച് കു​ട്ടി​ക​ളു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ 17 പേ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​യ​താ​യി നാ​സ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് 16 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഏ​ഴ് കു​ട്ടി​ക​ളും മൂ​ന്ന് സ്ത്രീ​ക​ളും മ​രി​ച്ച​വ​രി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ച ഹ​മാ​സ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​നി​ക​ർ​ക്കു​നേ​രെ വെ​ടി​യു​തി​ർ​ത്തെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം നി​ഷേ​ധി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, തെ​ക്ക​ൻ ല​ബ​നാ​നി​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി. ഹി​സ്ബു​ല്ല കേ​​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. തെ​ക്ക​ൻ ല​ബ​നാ​നി​ൽ ശ​ക്തി വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഹി​സ്ബു​ല്ല ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    അ​തി​നി​ടെ, ബെ​ത്‍ല​ഹേ​മി​ന് സ​മീ​പം ഗ​ഷ് എ​റ്റ്സി​യോ​ണി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​ർ പു​തി​യ കോ​ള​നി സ്ഥാ​പി​ച്ചു. എ​റ്റ്സി​യോ​ൺ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ യാ​രോ​ൺ റോ​സെ​ന്ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Israel AttackGaza Genocide
    News Summary - Israeli attack on Gaza 33 people dead in 12 hours
    Similar News
    Next Story
    X