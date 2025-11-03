Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    World
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 1:00 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 1:01 AM IST

    ലബനാനിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം; നാല് മരണം; ഹി​സ്ബു​ല്ല​ക്കെ​തി​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി

    Israel
    ബെ​യ്റൂ​ത്ത്: വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ലം​ഘി​ച്ച് തെ​ക്ക​ൻ ല​ബ​നാ​നി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം. ന​ബ​തി​യ ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​ഫ​ർ​സീ​ർ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ൽ കാ​റി​നു നേ​രെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി മി​സൈ​ൽ വ​ർ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ നാ​ലു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ല​ബ​നാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് ഔ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് വീ​ണ്ടും മി​സൈ​ൽ വ​ർ​ഷം. ഹി​സ്ബു​ല്ല​ക്കെ​തി​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 2024 ന​വം​ബ​റി​ൽ ല​ബ​നാ​നി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ഞ്ച് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഹി​സ്ബു​ല്ല​യെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടെ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി ബോം​ബി​ങ് തു​ട​രു​ന്ന​ത്. സാ​യു​ധ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ നി​രാ​യു​ധീ​ക​ര​ണം ഏ​റെ​യാ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നൊ​പ്പം അ​മേ​രി​ക്ക​യ​ട​ക്കം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്. ഹി​സ്ബു​ല്ല​യു​ടേ​താ​യി നി​ല​നി​ന്ന ആ​യു​ധ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​റെ​യും ഇ​തി​ന​കം സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ന്നെ നേ​രി​ട്ട് ഇ​ട​പെ​ട്ട് ന​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ളി​ലേ​റെ​യും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന​കം ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ സം​ഘ​ട​ന​യെ നാ​മാ​വ​ശേ​ഷ​മാ​ക്കും​വ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഭീ​ഷ​ണി. അ​തി​നി​ടെ, ഗ​സ്സ​യി​ൽ സ്ഥി​തി ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. പ്ര​തി​ദി​നം 600 സ​ഹാ​യ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കേ​ണ്ടി​ട​ത്ത് 145 എ​ണ്ണം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ക​ട​ത്തി​വി​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ഗ​സ്സ​യി​ലെ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളെ ക​ടു​ത്ത പ​ട്ടി​ണി​യി​ലാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ നി​ല​നി​​ൽ​ക്കെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​വും തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ മൂ​ന്നു പേ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഗ​സ്സ​യി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ച​താ​യി ഗ​സ്സ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:PalestineGazaIsraelHezbollah
    News Summary - Israeli attack in Lebanon; Four dead; Threatens to intensify attacks against Hezbollah
