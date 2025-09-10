Begin typing your search above and press return to search.
    10 Sept 2025 7:00 AM IST
    ഗസ്സ നഗരം ഒഴിയാൻ ജനങ്ങളോട് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം; വ്യാ​പ​ക കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ലാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം

    ഗസ്സ നഗരത്തിൽനിന്ന് തെക്കൻ ഗസ്സയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നവർ

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി: ഗ​സ്സ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ണ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് സൈ​ന്യ​ത്തി​െ​ന്റ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ണ്ടാ​യ​ത്. അ​റി​യി​പ്പി​ന് പി​ന്നാ​ലെ വ​ട​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യി റോ​യി​ട്ടേ​ഴ്സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ, അ​വ​ശ്യ വ​സ്തു​ക്ക​ളും ക​യ​റ്റി​യാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഞ്ചാ​രം. ഗ​സ്സ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ​വ​ൻ കെ​ട്ടി​ട സ​മു​ച്ച​യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​​ളോ​ട് ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ്യാ​പ​ക കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ലാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ 30 വ​ൻ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ത്ത​താ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കാ​റ്റ്സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഹ​മാ​സ് സൈ​നി​കാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ഗ​സ്സ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി 10 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ മൊ​ത്തം ജ​ന​സം​ഖ്യ​യാ​യ 21 ല​ക്ഷ​ത്തി​ൽ പാ​തി​യും ഇ​വി​ടെ​യാ​ണു​ള്ള​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 14ന് ​സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ 97,000 പേ​ർ ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​രാ​യ​താ​യി ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഗ​സ്സ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ​ നി​ന്നു​ള്ള ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​ക്ക് പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മ​ല്ലെ​ന്ന് യു.​എ​ൻ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സം​ഘ​ട​ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​ങ്ങി​പ്പാ​ർ​ക്കു​ന്ന​തും തെ​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ 1000 ​ഡോ​ള​റി​ല​ധി​കം ചെ​ല​വ് വ​രു​മെ​ന്ന​തു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന വെ​ല്ലു​വി​ളി.

    അ​തി​നി​ടെ, 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​ക്കു​റ​വ് കാ​ര​ണം ആ​റ് ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ മ​രി​ച്ച​താ​യി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ, പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​ക്കു​റ​വ് കാ​ര​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ൺ മു​ത​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 259 ആ​യി.

