'ഇസ്രായേൽ ജയിലുകളെ പേടിസ്വപ്നമാക്കിത്തീർക്കും'; ബെൻ ഗ്വിറിന്റെ നയങ്ങളിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന തടവുകാർ വർധിക്കുന്നു

'ഇസ്രായേൽ ജയിലുകളെ പേടിസ്വപ്നമാക്കിത്തീർക്കും'; ബെൻ ഗ്വിറിന്റെ നയങ്ങളിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന തടവുകാർ വർധിക്കുന്നുtext_fields
ജെറുസലേം: ഇസ്രായേലിലെ ജയിലുകളിൽ സാധാരണ ക്രിമിനൽ കുറ്റവാളികളെയും 'സുരക്ഷാ തടവുകാർ' (Security Prisoners) എന്ന് മുദ്രകുത്തി ഭീകരവാദികൾക്ക് തുല്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പാർപ്പിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ദേശീയ സുരക്ഷാ മന്ത്രി ഇറ്റാമർ ബെൻ ഗ്വിറിന്റെ കർശനമായ നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരം പിടിക്കപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള കഠിനമായ ജയിൽ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട അറബ് വംശജർക്കും നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്.
അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന തടവുകാർ
ഭീകരവാദ കുറ്റങ്ങളൊന്നും ചുമത്താത്ത പല തടവുകാരെയും പെട്ടെന്നാണ് സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. ഇങ്ങനെ മാറ്റപ്പെടുന്നതോടെ പുറംലോകവുമായുള്ള ബന്ധം പൂർണ്ണമായും ഇവർക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു. അഭിഭാഷകരുമായി സംസാരിക്കാനോ കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിളിക്കാനോ ഇവർക്ക് അനുവാദമില്ല. പലപ്പോഴും അഭിഭാഷകർ പോലും തങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളെ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റിയ വിവരം അറിയാറില്ല.
മുഹമ്മദ് അബു സാമൂർ എന്ന തടവുകാരന്റെ കേസ് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. മാളിൽ മോഷണം നടത്തിയ കുറ്റത്തിന് അറസ്റ്റിലായ ഇയാളെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെയാണ് അതീവ സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഇതോടെ ഇയാൾക്ക് ലഹരിവിമുക്ത ചികിത്സയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒടുവിൽ നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ കോടതി ഇടപെട്ടാണ് ഇയാളെ പഴയ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത്. എന്നാൽ, ജയിൽ വാസത്തിന് ശേഷം ഇയാൾ മാനസികമായും ശാരീരികമായും തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്ന് അഭിഭാഷകർ പറയുന്നു.
ബെൻ ഗ്വിറിന്റെ കർശന നയങ്ങൾ
ജയിലുകളിലെ അവസ്ഥ അതീവ മോശമാണെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ നേരത്തെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഭീകരവാദികളെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും അങ്ങേയറ്റം കുറവാണെന്ന് കോടതികളും നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ ജയിലുകളെ തീവ്രവാദികൾക്ക് ഒരു പേടിസ്വപ്നമാക്കാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നാണ് ബെൻ ഗ്വിറിന്റെ നിലപാട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇറാനിയൻ അനുകൂല നിലപാട് എടുക്കുന്നവരെയും സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
ക്രിമിനൽ കുറ്റവാളികളെ തീവ്രവാദ തടവുകാർക്കൊപ്പം പാർപ്പിക്കുന്നത് അപകടകരമായ പ്രവണതയാണെന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഇത് ചെറിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെ തീവ്രവാദ ആശയങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അവർ വാദിക്കുന്നു. "ഇതൊരു ഭീകരവാദ പരിശീലന കേന്ദ്രം പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്," ഒരു അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു.
ജസ്റ്റിസ് ഖാലിദ് കബൂബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ നടപടികളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ എന്തും ചെയ്യാമെന്ന അധികൃതരുടെ നിലപാട് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, സർക്കാർ നയത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇസ്രായേലിലെ അറബ് വംശജർക്കെതിരെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇത്തരം നടപടികൾ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ അടിത്തറയെ തന്നെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ പങ്കുവെക്കുന്നു. ഇസ്രായേൽ ജയിലുകളിലെ തടവുകാരുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയായതോടെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളായിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ ഇരുപത്തിമൂവായിരത്തിലധികം പേരാണ് വിവിധ ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്നത്. ഇതിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ഈ സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് പാർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
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