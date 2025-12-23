Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightവീണ്ടും വെടിനിർത്തൽ...
    World
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 9:28 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 9:28 PM IST

    വീണ്ടും വെടിനിർത്തൽ ലംഘിച്ച് ഇസ്രായേൽ; 24 മണിക്കൂറിനിടെ 12 പേരെ കൊന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    Representation Image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ഗസ്സ സിറ്റി: ഇസ്രായേൽ സൈന്യം കിഴക്കൻ ഗസ്സയിലെ ശുജാഇയ്യയിൽ രണ്ട് ഫലസ്തീനികളെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു. ഇതോടെ 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവർ 12 ആയി. എട്ടുപേരുടെ മൃതദേഹം തകർന്ന കെട്ടിട കൂമ്പാരങ്ങൾക്കിടയിൽനിന്നാണ് ലഭിച്ചത്.

    ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച ഗസ്സയിലെ ഗവൺമെന്റ് മീഡിയ ഓഫിസ് ഇസ്രായേൽ 875 തവണ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചതായി പറഞ്ഞു. വെടിനിർത്തൽ ആരംഭിച്ച ശേഷം ഇസ്രായേൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ ചുരുങ്ങിയത് 1112 ഫലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gazaceasefire violationWorld NewsDonald TrumpIsraeli Palestinian Conflict
    News Summary - Israel violates ceasefire again; 12 killed in 24 hours
    Similar News
    Next Story
    X