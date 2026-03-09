Begin typing your search above and press return to search.
    ലബനാനും ഇറാനും ഗസ്സയാക്കാൻ ഇസ്രായേൽ

    സി​വി​ലി​യ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം
    ലബനാനും ഇറാനും ഗസ്സയാക്കാൻ ഇസ്രായേൽ
    ല​ബ​നാ​നി​​ലെ ഗാ​സി​യ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​​ന്ന കെ​ട്ടി​ടാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ക്ഷാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ

    ബെ​യ്റൂ​ത്: ലെ​ബ​നാ​നെ​യും തെ​ഹ്റാ​നെ​യും ഗ​സ്സ​യെ പോ​ലെ ത​ച്ചു​ത​ക​ർ​ക്കു​മെ​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി​യു​മാ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും തീ​വ്ര​വ​ല​തു​പ​ക്ഷ നേ​താ​വു​മാ​യ ബെ​സ​ലേ​ൽ സ്മോ​ട്രി​ച്ച്. ലെ​ബ​നാ​​നി​ലെ ദാ​ഹി​യ​യെ ഗ​സ്സ​യെ ഖാ​ൻ യൂ​നി​സ് പോ​ലെ​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ്മോ​ട്രി​ച്ച് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ദാ​ഹി​യ ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ അ​ര​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ ഭീ​തി​യി​ലാ​ണ്. ഇ​റാ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ തെ​ഹ്റാ​നി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ കൂ​ട്ട ന​ശീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. സൈ​നി​ക ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല സി​വി​ലി​യ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്നു. തെ​ഹ്റാ​നെ ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ‘കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി’ എ​ന്നാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കാ​റ്റ്സ് ഇ​തി​നെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    തെ​ഹ്റാ​നി​ൽ ഇ​തി​ന​കം ര​ണ്ട് സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യി. സൈ​നി​ക ശ​ക്തി മാ​ത്ര​മ​ല്ല അ​വ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ​യും ശി​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ന​യം. 2023ൽ ​ഗ​സ്സ യു​ദ്ധം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഹ​മാ​സ് മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഗ​സ്സ​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി എ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഐ​സ​ക് ഹെ​ർ​സോ​ഗ് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഗ​സ്സ​യി​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ബൈ​റൂ​ത്തി​ലും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി യോ​വ് ഗാ​ല​ന്റ് ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ പ​ട്ടി​ണി​ക്കി​ട​ണ​മെ​ന്ന് സൈ​നി​ക ജ​ന​റ​ൽ ജി​യോ​റ ഐ​ല​ൻ​ഡ് പ​റ​ഞ്ഞ​തും ഇ​തേ ന​യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ഗ​സ്സ​യി​ൽ 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും ത​ക​ർ​ത്തു.

    2006ലെ ​ലെ​ബ​നാ​ൻ യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ദാ​ഹി​യ ജി​ല്ല​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും നി​ര​പ്പാ​ക്കി​യ ത​ന്ത്രം എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ഖ്യ​പി​ക്കു​ന്നു. ഹി​സ്ബു​ല്ല​യു​ടെ ജ​ന​കീ​യ അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​യ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ശി​ക്ഷി​ക്ക​ണം എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ യു​ക്തി. എ​ല്ലാ അ​ന്ത​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​യും യു​ദ്ധ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​യും കാ​റ്റി​ൽ പ​റ​ത്തി​യാ​ണ് സ്ത്രീ​ക​ളെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണം അ​ബ​ദ്ധ​മ​ല്ല, ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. ജ​ന​ങ്ങ​ളെ കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല ചെ​യ്യു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക എ​ന്ന​തും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ​നാ​രു​ക​ളും അ​റു​ത്തു​മാ​റ്റാ​നു​ള്ള അ​ന്തി​മ ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​യാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഇ​റാ​നെ​തി​രാ​യ യു​ദ്ധ​ത്തെ കാ​ണു​ന്ന​ത്.

    TAGS:GazaIsraelLebanonIsrael Iran War
