ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നാലെ ഫോസ്ഫറസ് ബോംബിട്ട് ഇസ്രയേൽ; ലബനാനിലെ ജനവാസ മേഖലയെയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്

ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നാലെ ഫോസ്ഫറസ് ബോംബിട്ട് ഇസ്രയേൽ; ലബനാനിലെ ജനവാസ മേഖലയെയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്text_fields
ബെയ്റൂത്ത്: തെക്കൻ ലബനാനിൽ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ഫോസ്ഫറസ് ബോംബ് ഉപയോഗിച്ച് വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. മൻസൂരി പട്ടണത്തിലെ ജനവാസ മേഖലയെയാണ് ആക്രമണം ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ കനത്ത പുക ഉയർന്നതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.
വ്യാഴാഴ്ച ലബനാനും ഇസ്രയേലും തമ്മിൽ അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടന്ന ചർച്ചകളുടെ ഏഴാം ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ ആക്രമണം. അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ജൂൺ 26 ന് ഇസ്രയേലും ലബനാനും ഒപ്പുവച്ച ചട്ടക്കൂട് കരാർ പ്രകാരം ഹിസ്ബുല്ല ഉൾപ്പെടെയുള്ള സായുധ സംഘങ്ങളുടെ ആയുധനിരായുധീകരണത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം തെക്കൻ ലബനാനിൽ നിന്ന് ഘട്ടംഘട്ടമായി പിൻവാങ്ങുകയും ലബനാൻ സൈന്യം പ്രദേശത്തിന്റെ സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയും വേണം. എന്നാൽ കരാർ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും തെക്കൻ ലബനാനിൽ ഇസ്രയേൽ സൈനിക നടപടികൾ തുടരുകയാണ്. ആഗസ്റ്റ് 7ന് നടന്ന ഏറ്റവും പുതിയ അമേരിക്കൻ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകളിൽ ഹിസ്ബുല്ലയുടെ ആയുധനിരായുധീകരണം നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ധാരണയായെങ്കിലും അടുത്ത ഘട്ടത്തിലെ ഇസ്രയേൽ പിൻമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ ധാരണയായിട്ടില്ല.
നിലവിലെ ചട്ടക്കൂട് കരാറിൽ ഹിസ്ബുല്ല നേരിട്ട് കക്ഷിയല്ല. സംഘടന ആയുധം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സമ്മതിക്കണമെന്ന ഇസ്രയേൽ ആവശ്യവും കരാർ നടപ്പാക്കുന്നതിലെ പ്രധാന വെല്ലുവിളികളിലൊന്നായി തുടരുകയാണ്.
മാർച്ച് 2 മുതൽ ലബനാനിൽ ഇസ്രയേൽ സൈനിക നടപടി തുടരുകയാണ്. ലബനാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇതുവരെ 4,333 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 12,250 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ചർച്ചകൾ തുടരുന്നതിനിടെയുണ്ടായ പുതിയ ആക്രമണം വെടിനിർത്തലിലേക്കും ഇസ്രയേൽ സൈനിക പിൻമാറ്റത്തിലേക്കും എത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്.
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