Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 11:01 PM IST

    ഹൂതി സൈനിക മേധാവി കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് ഇസ്രായേൽ

    ഹൂതി സൈനിക മേധാവി കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് ഇസ്രായേൽ
    ദു​ബൈ: യ​മ​നി​ലെ ഹൂ​തി ഉ​ന്ന​ത നേ​താ​ക്ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ സൈ​നി​ക മേ​ധാ​വി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ക​റ്റ്സ്.

    മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം അ​ൽ​ഗ​മാ​രി​യാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 28ന് ​ഇ​സ്രാ​േ​യ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഹൂ​തി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ​റ​ഹാ​വി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ഇ​തേ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ അ​ൽ​ഗ​മാ​രി പി​ന്നീ​ട് മ​രി​ച്ച​താ​യാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ. അ​ൽ​ഗ​മാ​രി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച ഹൂ​തി നി​യ​ന്ത്രി​ത ‘സ​ബ’ വാ​ർ​ത്ത ഏ​ജ​ൻ​സി എ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ല്ല. അ​ൽ​ഗ​മാ​രി​യും മ​ക​നും അ​നു​യാ​യി​ക​ളും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ഏ​ജ​ൻ​സി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    TAGS:IsraelHouthis
