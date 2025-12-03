Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    World
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 11:00 PM IST

    ഫലസ്തീൻ കൈമാറിയ മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ദികളുടേതല്ലെന്ന് ഇ​സ്രായേൽ

    റ​ഫ അ​തി​ർ​ത്തി തു​റ​ന്നേ​ക്കും
    ഫലസ്തീൻ കൈമാറിയ മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ദികളുടേതല്ലെന്ന് ഇ​സ്രായേൽ
    ജ​റൂ​സ​ലം: ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഫ​ല​സ്തീ​ൻ കൈ​മാ​റി​യ ര​ണ്ടു മൃ​ത​ദേ​ഹ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടേ​ത​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​​യേ​ൽ. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടു ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കി​ട്ടാ​ത്ത​തെ​ന്നാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. റാ​ൻ ഗ്വി​ലി, സ​ഡ്തി​യാ​സ്ക് റി​ൻ​ത​ല​ക് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ കൈ​മാ​റി​യ​വ അ​വ​രു​ടേ​ത​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ കു​ന്നു​കൂ​ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ടാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി ന​ൽ​കാ​നാ​വാ​ത്ത​തെ​ന്ന് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. യ​ഥാ​ർ​ഥ മൃ​ത​ദേ​ഹ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് വ​ട​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ൽ റെ​ഡ് ക്രോ​സി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ വീ​ണ്ടും തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന​ശേ​ഷം 20 ബ​ന്ദി​ക​ളെ വി​ട്ട​യ​ച്ച ഫ​ല​സ്തീ​ൻ 26 ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​തി​നി​ടെ, ഗ​സ്സ വി​ടാ​നാ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഈ​ജി​പ്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​തി​ർ​ത്തി ക​വാ​ട​മാ​യ റ​ഫ തു​റ​ന്നേ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ ദൗ​ത്യ​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും ഇ​തെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

