    ഓ​സ്ക​ർ ജേ​താ​വ് ബാ​സി​ൽ അ​ദ്റ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ റെ​യ്ഡ്; ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഞാ​​യ​​റാ​​ഴ്ച കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത് 48 പേ​​ർ

    ഓ​സ്ക​ർ ജേ​താ​വ് ബാ​സി​ൽ അ​ദ്റ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ റെ​യ്ഡ്; ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഞാ​​യ​​റാ​​ഴ്ച കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത് 48 പേ​​ർ
    റാ​​മ​​ല്ല: ഗ​​സ്സ​​യി​​ൽ കൂ​​ട്ട​​ക്കു​​രു​​തി​​യും കെ​​ട്ടി​​ടം ത​​ക​​ർ​​ക്ക​​ലും തു​​ട​​രു​​ന്ന ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ വെ​​സ്റ്റ് ബാ​​ങ്കി​​ലും ഭീ​​ക​​ര​​ത തു​​ട​​രു​​ന്നു. ഫ​​ല​​സ്തീ​​നി ഓ​​സ്ക​​ർ ജേ​​താ​​വാ​​യ ബാ​​സി​​ൽ അ​​ദ്റ​​യു​​ടെ വീ​​ട്ടി​​ൽ ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ സേ​​ന റെ​​യ്ഡ് ന​​ട​​ത്തി. ഒ​​മ്പ​​ത് സൈ​​നി​​ക​​ർ വീ​​ട്ടി​​ന​​ക​​ത്ത് ക​​യ​​റി ഭാ​​ര്യ​​യെ ചോ​​ദ്യം ചെ​​യ്ത​​താ​​യും അ​​മ്മാ​​വ​​നെ പി​​ടി​​ച്ചു​​വെ​​ച്ച​​താ​​യും ബാ​​സി​​ൽ അ​​ദ്റ പ​​റ​​ഞ്ഞു. കു​​റ​​ച്ചു​​സ​​മ​​യം ക​​ഴി​​ഞ്ഞ് അ​​മ്മാ​​വ​​നെ വി​​ട്ട​​യ​​ച്ചു. ത​​ന്റെ ഗ്രാ​​മ​​ത്തി​​ൽ അ​​ന​​ധി​​കൃ​​ത കു​​ടി​​യേ​​റ്റ​​ക്കാ​​ർ ന​​ട​​ത്തി​​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ര​​ണ്ട് സ​​ഹോ​​ദ​​ര​​ന്മാ​​ർ​​ക്കും ബ​​ന്ധു​​വി​​നും പ​​രി​​ക്കേ​​റ്റ​​താ​​യും അ​​ദ്ദേ​​ഹം കൂ​​ട്ടി​​ച്ചേ​​ർ​​ത്തു.

    വെ​​സ്റ്റ് ബാ​​ങ്കി​​ൽ മ​​സാ​​ഫി​​ർ യ​​ത്ത​​യി​​ൽ ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ ന​​ട​​ത്തി​​യ ക​​ട​​ന്നു​​ക​​യ​​റ്റ​​ത്തി​​ന്റെ ക​​ഥ പ​​റ​​യു​​ന്ന ‘നോ ​​അ​​ദ​​ർ ലാ​​ൻ​​ഡ്’ ഡോ​​ക്യു​​മെ​​ന്റ​​റി ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ഓ​​സ്ക​​റി​​ൽ പു​​ര​​സ്കാ​​രം നേ​​ടി​​യി​​രു​​ന്നു. ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​രാ​​യ അ​​ബ്ര​​ഹാം, റേ​​ച്ച​​ൽ സോ​​ർ എ​​ന്നി​​വ​​​ർ​​ക്കൊ​​പ്പ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ദ്റ ഇ​​ത് ത​​യാ​​റാ​​ക്കി​​യ​​ത്.

    സ​​ഹ​​സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​ൻ ഹം​​ദാ​​ൻ ബ​​ല്ലാ​​ലി​​​ന് നേ​​രെ​​യും മു​​മ്പ് ആ​​​ക്ര​​മ​​ണ​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. സ​​മീ​​പ​​കാ​​ല​​ത്താ​​യി പു​​തി​​യ ​കു​​ടി​​യേ​​റ്റ കേ​​ന്ദ്ര​​ത്തി​​ന് അം​​ഗീ​​കാ​​രം ന​​ൽ​​കി​​യ ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ വെ​​സ്റ്റ് ബാ​​ങ്കി​​ൽ വ​​ൻ ക​​ട​​ന്നു​​ക​​യ​​റ്റം തു​​ട​​രു​​ക​​യാ​​ണ്. ഏ​​റ്റ​​വു​​മൊ​​ടു​​വി​​ൽ അ​​ൽ​​ബീ​​റ പ​​ട്ട​​ണ​​ത്തി​​ൽ അ​​മാ​​രി അ​​ഭ​​യാ​​ർ​​ഥി ക്യാ​​മ്പി​​ന്റെ പ്ര​​വേ​​ശ​​ന ക​​വാ​​ട​​ത്തി​​ൽ സൈ​​നി​​ക​​ർ നി​​ല​​യു​​റ​​പ്പി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്.

    അ​​തി​​നി​​ടെ, ​നെ​​ഞ്ചു പി​​ട​​ക്കു​​ന്ന ക്രൂ​​ര​​ത തു​​ട​​രു​​ന്ന ഗ​​സ്സ​​യി​​ൽ ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ ആ​​ക്ര​​മ​​ണ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ഞാ​​യ​​റാ​​ഴ്ച പ​​ക​​ലി​​ൽ മാ​​ത്രം 48 പേ​​രു​​ടെ മ​​ര​​ണം സ്ഥി​​രീ​​ക​​രി​​ച്ചു. ഗ​​സ്സ സി​​റ്റി​​യി​​ലാ​​ണ് ഏ​​റ്റ​​വും ഭീ​​തി​​ദ​​മാ​​യ ആ​​ക്ര​​മ​​ണം തു​​ട​​രു​​ന്ന​​ത്. ഇ​​വി​​ടെ നി​​ര​​വ​​ധി കെ​​ട്ടി​​ട​​ങ്ങ​​ൾ ത​​ക​​ർ​​ക്കു​​ന്ന​​ത് തു​​ട​​രു​​ക​​യാ​​ണ്. ല​​ക്ഷ​​ങ്ങ​​ൾ ഇ​​പ്പോ​​ഴേ തി​​ങ്ങി​​ക്ക​​ഴി​​യു​​ന്ന മ​​വാ​​സി​​യി​​ലേ​​ക്ക് കൂ​​ട്ട പ​​ലാ​​യ​​നം തു​​ട​​രു​​ക​​യാ​​ണ്.

    TAGS:raidgazzaIsrael war
