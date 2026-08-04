ലോകം ഒറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോഴും ഇന്ത്യ പിന്തുണ നൽകുന്നു; നരേന്ദ്ര മോദിയുമായുള്ള സൗഹൃദത്തെ പ്രശംസിച്ച് ബെന്യമിൻ നെതന്യാഹുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: നരേന്ദ്ര മോദിയുമായുള്ള സൗഹൃദത്തെയും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണയെയും പ്രശംസിച്ച് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യമിൻ നെതന്യാഹു. ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇസ്രായേൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്ന വാദങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ നെതന്യാഹു, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയിൽ നിന്നും തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണ വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് അഭിമുഖത്തിലാണ് നെതന്യാഹു ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
നരേന്ദ്ര മോദി തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച നെതന്യാഹു, ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് ഇസ്രായേൽ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് കൽപിക്കുന്നെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അമേരിക്കയെപ്പോലെ ശക്തരായ അന്താരാഷ്ട്ര സഖ്യകക്ഷികളെ നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറയുന്നതിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണയെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചത്. ഇസ്രായേലിന്റെ ഏക ശക്തമായ സഖ്യകക്ഷി അമേരിക്ക മാത്രമാണെന്ന യു.എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വൻസിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ പരാമർശം വരുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇസ്രായേലിന് മറ്റ് ശക്തമായ പിന്തുണകളില്ലെന്ന വാദത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ പേര് എടുത്തുപറഞ്ഞത്.
അഭിമുഖത്തിനിടയിൽ ഗസ്സയിലെ സ്ഥിതിഗതികളെ ഉത്തരകൊറിയയോട് നെതന്യാഹു ഉപമിച്ചു. ലോകത്ത് ആളുകൾക്ക് പുറത്തുപോകാൻ കഴിയാത്ത രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ; ഒന്ന് ഉത്തരകൊറിയയും മറ്റൊന്ന് ഗസ്സയുമാണെന്ന് നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. ഗാസയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് യാത്രാസ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത കാരണത്താലാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. വരുന്ന ദശാബ്ദത്തിനകം ഇസ്രായേലിന്റേതായ സ്റ്റെൽത്ത്, ആളില്ലാ വിമാനങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിര നിർമ്മിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും നെതന്യാഹു അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കുവെച്ചു. ഭാവിയിൽ വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിർണായക പ്രതിരോധ സഹായങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിലച്ചേക്കാം എന്ന സാധ്യത മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ തീരുമാനമെന്നും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, അധിനിവിഷ്ട വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഉപരോധം കടുപ്പിച്ചതോടെ മേഖലയിലെ ഫലസ്തീൻ ആരോഗ്യമേഖല പൂർണമായും തകർച്ചയുടെ വക്കിലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ജനവാസ മേഖലകളിലെ പ്രധാന റോഡുകളും ചെക്ക്പോസ്റ്റുകളും ഇസ്രായേൽ ഭരണകൂടം അടച്ചുപൂട്ടിയതോടെ അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമുള്ള രോഗികളും ആംബുലൻസുകളും മണിക്കൂറുകളോളമാണ് വഴികളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്.
നാബ്ലസ്, റാമള്ള, ബെത്ലഹേം തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളെയും സമീപ ഗ്രാമങ്ങളെയും പൂർണമായി ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ നിലയിലാണ് നിലവിലുള്ളത്. മുൻകൂട്ടി അനുമതി വാങ്ങിയ ആംബുലൻസുകളെ പോലും സുരക്ഷാ പരിശോധനകളുടെ പേരുപറഞ്ഞ് ചെക്ക്പോസ്റ്റുകളിൽ ദീർഘനേരം തടഞ്ഞുവെക്കുകയാണ്. 20 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരമുള്ള ആശുപത്രി യാത്രകൾക്കായി ഇതോടെ 100 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരം ചുറ്റിക്കറങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാർ.
അവാർത്ത ചെക്ക്പോസ്റ്റിൽ അരമണിക്കൂറോളം ആംബുലൻസ് തടഞ്ഞിട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആറുമാസം ഗർഭിണിയായ യുവതിയുടെ കുഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടു. വാഹനത്തിന്റെ എൻജിൻ നിർത്തിവെക്കാൻ സൈന്യം നിർബന്ധിച്ചതോടെ ആംബുലൻസിനുള്ളിലെ ജീവൻരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതാണ് കുഞ്ഞിന്റെ ജീവനെടുത്തത്. കൂടാതെ, അതിർത്തിയിലെ സൈനിക ഗേറ്റുകൾ തുറന്നുനൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് മൂന്നുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞും, ഹൃദയാഘാതം സംഭവിച്ച മുപ്പതുകാരിയായ യുവതിയും ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വഴിമധ്യേ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു.
നാബ്ലസിലെ പ്രധാന ആശുപത്രികളിലേക്ക് രോഗികളെ എത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, മതിയായ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത പ്രാദേശിക ക്ലിനിക്കുകളിൽ പ്രസവങ്ങൾ നടത്തേണ്ട ഗതികേടിലാണ് ഡോക്ടർമാർ. വഴിയരികിലും ആംബുലൻസുകൾക്കുള്ളിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട്. അതേസമയം, റഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലി നമ്പർ പ്ലേറ്റുകളുള്ള വാഹന കടന്നുപോക്കിന് തടസ്സമില്ലെങ്കിലും ഫലസ്തീൻ ആംബുലൻസുകളെ മനഃപൂർവം തടയുകയാണെന്ന് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
ഇസ്രായേൽ നികുതി കുടിശ്ശിക തടഞ്ഞുവെച്ചതിനെ തുടർന്ന് പണം ലഭിക്കാതെ ഫലസ്തീൻ അതോറിറ്റിയുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനം നേരത്തെ തന്നെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു. അതിനുപുറമെയാണ് നിലവിലെ കടുത്ത യാത്രാവിലക്കുകൾ. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഏകദേശം 925-ഓളം തടസ്സങ്ങളാണ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തി ആംബുലൻസുകൾക്കും അടിയന്തര ജീവനക്കാർക്കും തടസ്സമില്ലാത്ത യാത്രാസൗകര്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് പ്രമുഖ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഇസ്രായേലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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