ഇസ്രായേൽ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ; നെതന്യാഹുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി ഇന്നറിയാം

ഇസ്രായേൽ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ; നെതന്യാഹുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി ഇന്നറിയാംtext_fields
ജറുസലേം: പശ്ചിമേഷ്യയെ ഒന്നാകെ വൻ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ച 2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ശേഷം ഇസ്രായേലിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാജ്യം ഇന്ന് പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക്. പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലനിൽപ്പും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി നയങ്ങളും നിർണയിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുൻ കരസേനാ മേധാവി ഗാദി ഐസൻകോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് കനത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് ഭരണപക്ഷം നേരിടുന്നത്. മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി സെൻട്രിസ്റ്റ് പ്രതിപക്ഷം കളം നിറഞ്ഞതോടെ വോട്ടെടുപ്പ് അതീവ നിർണായകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് (ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 10:30) ആരംഭിച്ച വോട്ടെടുപ്പ് രാത്രി 10 മണി (ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 1:30) വരെ തുടരും.
വിജയിയെ എപ്പോഴറിയാം; എക്സിറ്റ് പോളുകൾ ഇന്ന് രാത്രിയോടെ
പോളിംഗ് അവസാനിക്കുന്ന രാത്രി 10 മണിയോടെ ഇസ്രായേലിലെ പ്രമുഖ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ പുറത്തുവിടുന്ന എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളിലൂടെ ജനവിധിയുടെ ആദ്യ സൂചനകൾ വ്യക്തമാകും. ഇതിന് പിന്നാലെ ഔദ്യോഗിക വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കും. ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ ലീഡ് നിലകൾ അറിയാമെങ്കിലും, ഏതെങ്കിലും മുന്നണിക്ക് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം അന്തിമ ചിത്രം വ്യക്തമാകാൻ ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ എടുത്തേക്കാം. ഒക്ടോബർ 30-ഓടെ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫലപ്രഖ്യാപനം കൃത്യം ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നവംബർ നാലിന് നടക്കും.
ഇസ്രായേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ഇത്ര സങ്കീർണമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
120 അംഗങ്ങളുള്ള ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റായ നെസെറ്റിലേക്ക് ഓരോ നാല് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ടതെങ്കിലും, രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതാവസ്ഥകൾ കാരണം ഇടയ്ക്കിടെ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.
- ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യം: ദേശീയ പാർട്ടി ലിസ്റ്റുകൾക്ക് ജനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വോട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സീറ്റുകൾ വിഭജിക്കുന്നത്.
- വോട്ട് വിഹിത മാനദണ്ഡം: പാർലമെന്റിൽ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടി ദേശീയ വോട്ടിന്റെ കുറഞ്ഞത് 3.25 ശതമാനം വോട്ട് നേടിയിരിക്കണം. ഇത്തവണ പന്ത്രണ്ടോളം പാർട്ടികൾ ഈ പരിധി മറികടക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അതിനാൽ ഓരോ ചെറിയ പാർട്ടിയുടെയും സീറ്റ് വിഹിതം കണക്കാക്കുന്നത് സങ്കീർണവും സമയമെടുക്കുന്നതുമായ പ്രക്രിയയാണ്.
ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും?; 'കിംഗ്മേക്കർ'മാർ നിർണായകമാകും
ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നുവരെ ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് കേവലഭൂരിപക്ഷം (61 സീറ്റുകൾ) നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ സഖ്യസർക്കാരുകൾ മാത്രമാണ് അവിടെ സാധ്യമാകുന്നത്. അന്തിമ ഫലം പുറത്തുവന്നതിന് ശേഷം ഇസ്രായേൽ പ്രസിഡന്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ് എല്ലാ പാർട്ടി നേതാക്കളുമായും കൂടിയാലോചന നടത്തും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു നേതാവിനെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ പ്രസിഡന്റ് ക്ഷണിക്കും. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന നേതാവിന് ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിച്ച് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ പരമാവധി 42 ദിവസത്തെ സാവകാശം ലഭിക്കും. ഓരോ സീറ്റും വിലപ്പെട്ടതായതിനാൽ, തീവ്ര വലതുപക്ഷ പാർട്ടികളും അറബ് മുന്നണികളും പോലുള്ള ചെറിയ പാർട്ടികളും നിർണായകമായ 'കിംഗ്മേക്കർ'മാരായി മാറും.
നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഭൂരിപക്ഷം തികയ്ക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നേതാക്കൾക്ക് അവസരം നൽകും. ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റ് പിരിച്ചുവിട്ട് പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കും; അതുവരെ നിലവിലെ മന്ത്രിസഭ കാവൽ സർക്കാരായി തുടരും.
നെതന്യാഹുവിന് ജീവന്മരണ പോരാട്ടം; രാഷ്ട്രീയ ഭാവി തുലാസിൽ
ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലിരുന്ന ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ നിർണയിക്കുന്ന ജീവന്മരണ പോരാട്ടമാണ്. 2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ ഹമാസ് ആക്രമണത്തിന് വഴിതുറന്ന സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളുടെ പേരിലും ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ പേരിലും ആഭ്യന്തരമായി കടുത്ത ജനരോഷം നേരിടുന്ന നെതന്യാഹു, യുദ്ധസാഹചര്യത്തെയും 'ഇസ്രായേലിന്റെ അസ്തിത്വത്തിനായുള്ള പോരാട്ടം' എന്ന വൈകാരിക കാർഡിനെയുമാണ് ഇത്തവണ വോട്ടാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഗസ്സയിലെ യുദ്ധത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും മുൻ കരസേനാ മേധാവി ഗാദി ഐസൻകോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മിതവാദ സഖ്യത്തിന്റെ ശക്തമായ മുന്നേറ്റവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തുടർച്ചയ്ക്ക് കടുത്ത പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
120 അംഗ നെസെറ്റിൽ ഭരണം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ 61 സീറ്റുകൾ തികയ്ക്കുക എന്നത് ഇത്തവണ നെതന്യാഹുവിന് അതീവ സങ്കീർണമായ കടമ്പയായിരിക്കും. ഇറാന് നേരെ രഹസ്യ വ്യോമാക്രമണം നടത്താൻ നെതന്യാഹു ശ്രമിച്ചുവെന്ന ആരോപണങ്ങളും സൈനിക നേതൃത്വവുമായുള്ള ഭിന്നതകളും വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിക്കഴിഞ്ഞു. കേവലഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെടുകയും പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം അധികാരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്താൽ നെതന്യാഹു രാഷ്ട്രീയമായി പൂർണമായും ഒറ്റപ്പെടാനും, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള കോടതി വിചാരണകൾ വേഗത്തിലാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്; അതിനാൽ ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ഇന്നത്തെ വിധി നെതന്യാഹുവിന്റെ അധികാര പദവിയുടെ അന്തിമ അധ്യായം കുറിക്കുമോ എന്നാണ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.