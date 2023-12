ഒരു ഫലസ്തീനിയെ കൂടി ഇസ്രായേൽ വെടിവെച്ചുകൊന്നു

റാമല്ല: വെടിനിർത്തലിനിടയിലും ഫലസ്തീനികളെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് തുടർന്ന് ഇസ്രായേൽ. റാമല്ലക്കടുത്ത ഓഫർ ജയിലിന് സമീപം ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശ സേന ഫലസ്തീൻ യുവാവിനെ വെടിവെച്ചുകൊന്നു. റാമല്ലയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ബെയ്ത് ഊർ അൽ-തഹ്ത ഗ്രാമവാസിയായ ഫാദി മുയ്യദ് ബദ്റാൻ (21) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ഫലസ്തീൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ വഫ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

റാമല്ലയ്ക്ക് സമീപം ബെയ്ത്തൂനിയ പട്ടണത്തിലാണ് കൊലപാതകം നടന്നത്. നേരത്തേ ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശ സേന ബെയ്ത്തൂനിയ പട്ടണത്തിന്റെ സമീപപ്രദേശങ്ങളിൽ ഫലസ്തീനി വംശജരുടെ വീടുകളിൽ ഇരച്ചുകയറി തകർക്കുകയും അതിക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് ഓഫർ ജയിലിന് സമീപം ഫലസ്തീനികൾക്കെതിരെ വെടിവെപ്പും ഏറ്റുമുട്ടലും നടന്നിരുന്നു.

ഓഫർ ജയിലിന് പുറത്ത് ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശ സേനയും ഫലസ്തീനികളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ ബദ്റാന്റെ നെഞ്ചിൽ വെടിയേൽക്കുകയായിരുന്നു. ഉടൻ അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ബദ്റാനുപുറമേ ആക്രമണത്തിൽ മറ്റ് നാല് പേർക്കും പരിക്കേറ്റു.

