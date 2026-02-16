Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightവെസ്റ്റ്ബാങ്ക്...
    World
    Posted On
    date_range 16 Feb 2026 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Feb 2026 11:45 PM IST

    വെസ്റ്റ്ബാങ്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ നീക്കവുമായി ഇ​സ്രായേൽ, നിയമവിരുദ്ധനീക്കത്തെ ചെറുക്കണമെന്ന് ഫലസ്തീൻ

    text_fields
    bookmark_border
    കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഭൂ​മി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നടപടി എളുപ്പമാക്കുന്നു
    westbank
    cancel

    ജ​റൂ​സ​ലം: അ​ധി​നി​വി​ഷ്ട വെ​സ്റ്റ്ബാ​ങ്കി​ന്റെ വ​ലി​യൊ​രു ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​മ്പൂ​ർ​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ന്നോ​ട്ട്. എ​ല്ലാ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ലം​ഘി​ച്ച് ഇ​​സ്രാ​യേ​ലി​ലേ​ക്കു​ള്ള വെ​സ്റ്റ്ബാ​ങ്കി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്ക​ലാ​ണി​തെ​ന്ന് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഇ​​സ്രാ​യേ​ലി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്ക് വെ​സ്റ്റ്ബാ​ങ്കി​ൽ ഭൂ​മി വാ​ങ്ങാ​നും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നു​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം മ​​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. 1967ൽ ​വെ​സ്റ്റ്ബാ​ങ്ക് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ ഭൂ​മി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നാ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഭൂ​മി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നി​ൽ ക്ര​മീ​ക​ര​ണം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി എ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, കു​ടി​യേ​റ്റം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും വെ​സ്റ്റ്ബാ​ങ്കി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​മാ​ർ തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ പു​തി​യ നീ​ക്കം വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലെ ‘ഏ​രി​യ സി’ ​എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​നും ബാ​ധ​ക​മാ​കും. ഏ​താ​ണ്ട് 180,000-300,000 ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളും 325,500 കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ബി​റ്റ്സെ​ലെം പ​റ​യു​ന്നു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​തും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ നീ​ക്ക​മെ​ന്ന് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ഹ്മൂ​ദ് അ​ബ്ബാ​സ് ആ​രോ​പി​ച്ചു. അതിനിടെ വെടിനിർത്തൽ ലംഘിച്ച് ഇസ്രായേൽ ഗസ്സയിൽ ആക്രമണം തുടരുകയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PalestineGazaIsraelwestbank
    News Summary - Israel moves to annex West Bank, Palestine demands resistance to illegal move
    Similar News
    Next Story
    X