Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightപശ്ചിമേഷ്യയെ...
    World
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 10:30 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 10:30 PM IST

    പശ്ചിമേഷ്യയെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഇസ്രായേലിന്റെ ചാര ഉപഗ്രഹം

    text_fields
    bookmark_border
    പശ്ചിമേഷ്യയെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഇസ്രായേലിന്റെ ചാര ഉപഗ്രഹം
    cancel

    തെ​ൽ അ​വി​വ്: പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പു​തി​യ ചാ​ര ഉ​പ​ഗ്ര​ഹം വി​ക്ഷേ​പി​ച്ചു. ഇ​റാ​നെ​തി​രാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹാ​യി​ച്ച 12,000 ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​കും ഒ​ഫെ​ക് 19 എ​ന്ന പു​തി​യ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​മെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കാ​റ്റ്സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​മീ​പ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​ത്തെ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ എ​യ്റോ സ്​​പേ​സ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രീ​സ് ക​മ്പ​നി ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ, യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കൊ​പ്പം ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളും വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച് വി​പ​ണ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. മധ്യ ഇസ്രായേലിലെ പാൽമാഹിം വ്യോമകേന്ദ്രത്തിൽനിന്നാണ് ചൊവ്വാഴ്ച വിക്ഷേപിച്ചത്. ഇതിന്റെ ആദ്യരൂപമായ ഒഫെക് 16 2023ൽ വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Israelmiddle eastWorld NewsSatellite Launch
    News Summary - Israel launches satellite to expand its surveillance capability throughout Middle East
    Similar News
    Next Story
    X