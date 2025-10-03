Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഗസ്സ വംശഹത്യ:...
    World
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 11:37 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 11:37 PM IST

    ഗസ്സ വംശഹത്യ: അ​നു​കൂ​ല പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​രെ വിലക്കെടുത്ത് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ; പോസ്റ്റിന് 7,000 ഡോ​ള​ർ​വ​രെ

    text_fields
    bookmark_border
    ഗസ്സ വംശഹത്യ: അ​നു​കൂ​ല പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​രെ വിലക്കെടുത്ത് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ; പോസ്റ്റിന് 7,000 ഡോ​ള​ർ​വ​രെ
    cancel

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ വം​ശ​ഹ​ത്യാ യു​ദ്ധ​ത്തി​നെ​തി​രെ ആ​ഗോ​ള പൊ​തു​ജ​നാ​ഭി​പ്രാ​യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ട്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ‘പെ​യ്ഡ് ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​ർ’ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഗൂ​ഢ​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ.

    ഇ​തി​നു പു​റ​മെ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ൽ​ഗോ​രി​തം (ഏ​തൊ​ക്കെ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ എ​വി​ടെ, എ​പ്പോ​ൾ, ആ​ർ​ക്കൊ​ക്കെ ല​ഭി​ക്ക​ണം/​ല​ഭി​ക്ക​രു​ത് എ​ന്നെ​ല്ലാം നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​നം) മാ​നി​പ്പു​ലേ​ഷ​ൻ, എ.​ഐ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, ര​ഹ​സ്യ മാ​ധ്യ​മ ക​രാ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ വാ​ർ​ത്ത​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നി​യ​ന്ത്ര​ണം പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കാ​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​വും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ​യ​റ്റു​ന്നു​വെ​ന്ന് യു.​എ​സ് ഫോ​റീ​ൻ ഏ​ജ​ന്റ്സ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​ക്റ്റ് പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്രൂ​ര​ത​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ലോ​ക​ത്ത് യു​വ​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​യ​രു​ന്ന വ​ൻ പ്ര​തി​ഷേ​ധം വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​നും സ്വ​ന്തം ആ​ശ​യം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണ​യു​ദ്ധം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ബ്രി​ഡ്ജ​സ് പാ​ർ​ട്ണേ​ഴ്സ് എ​ന്ന ഇ​ട​നി​ല ക​രാ​റു​കാ​ർ മു​ഖേ​ന ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​ണ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും രേ​ഖ​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ടി​ക്‌​ടോ​ക്ക്, ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ഗ്രാം പോ​ലു​ള്ള പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​നു​കൂ​ല ഉ​ള്ള​ട​ക്കം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ഒ​രു പോ​സ്റ്റി​ന് 7,000 ഡോ​ള​ർ​വ​രെ ന​ൽ​കി​യ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു.

    2024 ജൂ​ൺ​മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ​വ​രെ 75-90 പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് ഒ​മ്പ​തു ല​ക്ഷം ഡോ​ള​റി​ന്റെ ബ​ജ​റ്റാ​ണെ​ന്നും യു.​എ​സ് വി​ദേ​ശ​ന​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഗ​വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന ‘റെ​സ്​​പോ​ൺ​സി​ബി​ൾ സ്റ്റേ​റ്റ്ക്രാ​ഫ്റ്റ്’ പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക്കു കീ​ഴി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ളെ ‘എ​സ്ത​ർ പ്രോ​ജ​ക്ട്’ എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രാ​യ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളെ​ത​ന്നെ ‘തീ​വ്ര​വാ​ദ പി​ന്തു​ണ’ ആ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വ​യി​ൽ പ​ല​തും.

    ക്ലോ​ക്ക് ട​വ​ർ എ​ക്‌​സ് എ​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക്ക് 60 ല​ക്ഷം ഡോ​ള​ർ ക​രാ​ർ ന​ൽ​കി, ടി​ക്‌​ടോ​ക്ക്, ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ഗ്രാം, യൂ​ട്യൂ​ബ് മു​ത​ലാ​യ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ൾ വ​ഴി ‘ജെ​ൻ സി’ ​പ്രേ​ക്ഷ​ക​രി​ലേ​ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം കു​റ​ഞ്ഞ​ത് അ​ഞ്ചു​കോ​ടി ഉ​ള്ള​ട​ക്ക സാ​ന്നി​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​പാ​ടി.

    എ.​ഐ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​യും ഫ​ല​സ്തീ​നെ​യും കു​റി​ച്ച് ചോ​ദി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ചാ​റ്റ് ജി.​പി.​ടി പോ​ലു​ള്ള എ.​ഐ ടൂ​ളു​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന​തി​ലും സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് ‘റെ​സ്​​പോ​ൺ​സി​ബി​ൾ സ്റ്റേ​റ്റ്ക്രാ​ഫ്റ്റ്’ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സ​ർ​വേ പ്ര​കാ​രം, അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ 18-34 പ്രാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഒ​മ്പ​തു​ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:hamastik tokInstagramFacebookSocial Media InfluencersGaza Genocidepalestine israel conflict
    News Summary - Israel is paying influencers $7,000 per post
    Similar News
    Next Story
    X