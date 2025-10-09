Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 9 Oct 2025 6:45 AM IST
    date_range 9 Oct 2025 6:45 AM IST

    ഗസ്സയിലേക്കുള്ള ഒമ്പതു ബോട്ടുകൾ തടഞ്ഞ് ഇസ്രായേൽ

    ​തെ​ൽ അ​വി​വ്: ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച ഒ​മ്പ​തു ബോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ സം​ഘ​ത്തെ മ​ധ്യ​ധ​ര​ണ്യാ​ഴി​യി​ൽ ത​ട​ഞ്ഞ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ. ​േഫ്ലാ​ട്ടി​ല​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 150ഓ​ളം ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ളെ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ചു. ഇ​വ​രെ ഉ​ട​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി അ​വ​ര​വ​രു​ടെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച ഗ്രെ​റ്റ ത്യു​ൻ​ബെ​റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ ​േഫ്ലാ​ട്ടി​ല ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ത​ട​ഞ്ഞ് 450ഓ​ളം പേ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​വ​രെ തി​രി​ച്ച​യ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യാ​ണ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മൂ​ദ് ​േഫ്ലാ​ട്ടി​ല എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ ലോ​ക​വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ ന​ട​പ​ടി നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​വും അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹ​വു​മാ​ണെ​ന്ന് ഫ്രീ​ഡം ​േഫ്ലാ​ട്ടി​ല സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​രും തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മൂ​ന്ന് എം.​പി​മാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സം​ഘ​ത്തെ​യാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ത​ട​ഞ്ഞ​ത്. ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​വും മ​രു​ന്നും മ​റ്റു​മാ​യി​രു​ന്നു ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ.

    TAGS:IsraelBoatsGaza GenocideLatest News
