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    World
    Posted On
    date_range 20 Jun 2026 10:26 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jun 2026 10:26 PM IST

    സമാധാനം അകലെ....ല​ബ​നാ​നി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ; 32 മ​ര​ണം, ഹുർമുസ് വീണ്ടും അടച്ചു

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    സമാധാനം അകലെ....ല​ബ​നാ​നി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ; 32 മ​ര​ണം, ഹുർമുസ് വീണ്ടും അടച്ചു
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    തെ​​ക്ക​​ൻ ല​​ബ​​നാ​​നി​​ൽ ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ ന​​ട​​ത്തി​​യ വ്യോ​​മാ​​ക്ര​​മ​​ണ​​ത്തി​​ൽ ത​​ക​​ർ​​ന്ന കെ​​ട്ടി​​ടം

    ബൈ​റൂ​ത്: പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​വി അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​ക്കി ല​ബ​നാ​നി​ൽ വീ​ണ്ടും ആ​ക്ര​മ​ണം ക​ടു​പ്പി​ച്ച് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ. ശ​നി​യാ​ഴ്ച തെ​ക്ക​ൻ ല​ബ​നാ​നി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 32 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​തി​നു​പി​റ​കെ ഇ​റാ​ൻ ഹു​ർ​മു​സ് വീ​ണ്ടും അ​ട​ച്ചു.

    ല​ബ​നാ​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ മാ​നി​ക്കു​ക​യും ആ​ക്ര​മ​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന യു.​എ​സ്-​ഇ​റാ​ൻ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ലെ നി​ബ​ന്ധ​ന ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് നീ​ക്കം. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തു​ട​രു​ന്ന ക​ടു​ത്ത സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​യെ വീ​ണ്ടും അ​നി​ശ്ചി​താ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ടു​മോ​യെ​ന്ന് ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​റാ​നു​മാ​യു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് യു.​എ​സ് ന​യ​ത​ന്ത്ര പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ സ്റ്റീ​വ് വി​റ്റ്കോ​ഫും ട്രം​പി​ന്റെ മ​രു​മ​ക​ൻ ജാ​രെ​ഡ് കു​ഷ്‌​ന​റും സ്വി​റ്റ്‌​സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ൽ എ​ത്തു​മെ​ന്ന് പാ​ശ്ചാ​ത്യ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. അ​നി​ശ്ചി​താ​വ​സ്ഥ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ, ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് യു.​എ​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ.​ഡി. വാ​ൻ​സും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. യു.​എ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക് ഇ​റാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ വ​ക്താ​വ് ഇ​സ്മാ​യീ​ൽ ബ​ഗാ​ഹി അ​റി​യി​ച്ചു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സ്വി​റ്റ്‌​സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ ഇ​റാ​ൻ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ പാ​കി​സ്താ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി മു​ഹ്‌​സി​ൻ ന​ഖ്‌​വി ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ തെ​ഹ്റാ​നി​ലെ​ത്തി അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച ല​ബ​നാ​നി​ലെ ന​ബാ​ത്തി​യ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലും തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ വാ​ർ​ത്ത ഏ​ജ​ൻ​സി അ​റി​യി​ച്ചു. 13 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

    കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​രി​ൽ ര​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ബാ​രി​ഷ് ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലു​ള്ള കു​ടും​ബ​ത്തി​െ​ല കു​ട്ടി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള നാ​ലു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. അ​റ​ബ് സ​ലിം ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ദൗ​യി​ർ, ക​ഫാ​ർ റ​മ്മാ​ൻ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നും ല​ബ​നീ​സ് സൈ​നി​ക​നും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഖ​ന്നാ​രി​ത്, സൊ​ഹ്മ​ർ, ഷെ​ഹൂ​ർ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​മ്പ​തു​പേ​രു​ടെ ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു.

    ല​ബ​നാ​ൻ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ പു​ക​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും തീ​ര​ദേ​ശ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ യു​ദ്ധ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ട്ട​മി​ട്ട് പ​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു.

    തെ​ക്ക​ൻ ല​ബ​നാ​നി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന​ക്കു​നേ​രെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഹി​സ്ബു​ല്ല 50 ല​ധി​കം പ്രൊ​ജ​ക്റ്റൈ​ലു​ക​ൾ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച​തി​നു​ള്ള തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണി​തെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ചു.

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    TAGS:peace talkIran-USStrait of HormuzIsrael lebanon conflict
    News Summary - Israel intensifies strikes in Lebanon, 32 killed; Iran shuts Hormuz Strait again as peace hopes fade
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