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    World
    Posted On
    date_range 16 Aug 2026 2:57 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Aug 2026 2:57 PM IST

    'അമേരിക്കൻ ജനതക്കിടയിൽ മതിപ്പ് കൂട്ടണം'; പി.ആർ തന്ത്രത്തിൽ എ.ഐ പരീക്ഷിച്ച് ഇസ്രായേൽ

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    അമേരിക്കൻ ജനതക്കിടയിൽ മതിപ്പ് കൂട്ടണം; പി.ആർ തന്ത്രത്തിൽ എ.ഐ പരീക്ഷിച്ച് ഇസ്രായേൽ
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    വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്കിടയിൽ ഇസ്രായേലിനുള്ള പിന്തുണ ക്രമേണ കുറഞ്ഞുവരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പൊതുജനാഭിപ്രായത്തെ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സ്വാധീനിക്കാൻ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ പുതിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് തന്ത്രങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ. ഗസ്സ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഇസ്രായേൽ സേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചാറ്റ് ജി.പി.ടി, പെർപ്ലെക്സിറ്റി പോലുള്ള ജനപ്രിയ എ.ഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ നൽകുന്ന മറുപടികളെ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് വലിയ തോതിലുള്ള സംഘടിത ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ നീക്കങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽത്തന്നെ വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

    അതേസമയം, യു.എസിലെ ഇസ്രായേലിന്റെ വിദേശ സ്വാധീന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വലിയൊരു പങ്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫ്രഞ്ച് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഏജൻസിയായ ‘ഹവാസ് മീഡിയ’ (Havas Media), അവരുടെ സബ് കോൺട്രാക്ടറായ ‘പൈറോ’ (Piro, Inc.) വഴി ആരംഭിച്ച പ്രത്യേക വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയാണ് ഇത്തരം സംഘടിത പ്രചാരണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിലെ ജൂതവിരുദ്ധതയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠനം നടത്തുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനമെന്നാണ് ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് പൊതുവെ അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്രായേൽ സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഏജൻസിയായ ലപാമിനുവേണ്ടിയാണ് (LaPam) ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

    ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിലെയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലെയും ഉള്ളടക്കങ്ങൾ തങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റിമറിക്കാൻ വിവിധ സർക്കാരുകൾ നടത്തുന്ന ആധുനിക നീക്കങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പുതിയതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ് പുതിയ സംഭവവികാസം. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നയപരമായ പിന്തുണയും സൽപേരും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി പരമ്പരാഗത മാധ്യമങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെയും നൂതന എ.ഐ സംവിധാനങ്ങളെയും ഇസ്രായേൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രമുഖ നയതന്ത്ര വിദഗ്ധരും സാങ്കേതിക വിശകലന വിദഗ്ധരും വിഷയത്തിൽ കടുത്ത ആശങ്കകളാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത്. വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കാലത്ത് പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ എ.ഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾക്കുള്ള പങ്ക് എത്രത്തോളം വലുതാണെന്ന് പുതിയ സംഭവങ്ങൾ അടിവരയിടുന്നു. ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുടെ സ്വാധീനം ഏറിവരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ വരുത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ലോകം.

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    TAGS:IsraelgazzaArtificial IntelligenceamericaChatGPTAI ​​
    News Summary - 'അമേരിക്കൻ ജനതക്കിടയിൽ മതിപ്പ് കൂട്ടണം'; പി.ആർ തന്ത്രത്തിൽ എ.ഐ പരീക്ഷിച്ച് ഇസ്രായേൽ
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