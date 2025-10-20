Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 7:00 AM IST

    15 മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി വിട്ടുനൽകി ഇസ്രായേൽ; ഖാ​ൻ യൂ​നു​സ് അ​ട​ക്കം പ​ട്ട​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ന​ജീ​വി​തം ദു​സ്സ​ഹം

    ഗ​സ്സ: ​ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട 15 ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ. ഇ​തോ​ടെ, 150 ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചു.

    പേ​രു​ക​ൾ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത​ത് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ പ്ര​യാ​സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​തി​ന​കം 25 എ​ണ്ണം മാ​ത്ര​മാ​ണ് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നാ​യ​തെ​ന്ന് ഗ​സ്സ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ല​തി​ലും കൊ​ടി​യ പീ​ഡ​ന​വും മ​ർ​ദ​ന​വും ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ണ്ണു​കെ​ട്ടി​യും കൈ​ക​ൾ ബ​ന്ധി​ച്ചു​മാ​യി​രു​ന്നു മൃ​ത​ദേ​ഹ​മെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. നേ​ര​ത്തെ കൈ​മാ​റി​യ ഒ​രു ബ​ന്ദി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം കൂ​ടി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ടു​ത്ത ഭ​ക്ഷ്യ​ക്ഷാ​മ​മ​ട​ക്കം നേ​രി​ടു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച 950 ട്ര​ക്കു​ക​ൾ ക​റം അ​ബൂ​സാ​ലിം അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നു.

    ഖാ​ൻ യൂ​നു​സ് അ​ട​ക്കം പ​ട്ട​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൂർ​ണ​മാ​യി ത​ക​ർ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ജ​ന​ജീ​വി​തം ദു​സ്സ​ഹ​മാ​ണ്. ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഹ​മാ​സി​നെ​തി​രെ​യെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദ​വു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​വി​ടെ ഭ​ര​ണം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഹ​മാ​സാ​ണെ​ന്നും അ​വ​രെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കും​വ​രെ യു​ദ്ധം തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ ഇ​ൽ​റ്റ​മ​ർ ബെ​ൻ ഗ്വി​ർ, ബെ​സ​ലേ​ൽ സ്മോ​ട്രി​ച്ച്, അ​മി​ച്ചാ​യ് ചി​ക്‍ലി, അ​വി ഡി​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

