റെക്കോർഡ് പോളിംഗ്, എന്നിട്ടും ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ല; ഇസ്രായേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന്റെ പൂർണ ചിത്രം

റെക്കോർഡ് പോളിംഗ്, എന്നിട്ടും ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ല; ഇസ്രായേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന്റെ പൂർണ ചിത്രംtext_fields
തെൽഅവീവ്: 2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ ഹമാസ് ആക്രമണത്തിനും ഗസ്സ യുദ്ധത്തിനും ശേഷം ഇസ്രായേലിൽ നടന്ന നിർണായകമായ പാർലമെന്റ് (നെസറ്റ്) തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർക്കും കേവലഭൂരിപക്ഷമില്ലാതെ തൂക്കുസഭ. ഔദ്യോഗിക വോട്ടെണ്ണൽ ഘട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം, പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു നയിക്കുന്ന വലതുപക്ഷ ഭരണ മുന്നണിക്ക് 53 സീറ്റുകളും മുൻ കരസേനാ മേധാവി ഗാദി ഐസൻകോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന് 48 സീറ്റുകളുമാണ് ലഭിച്ചത്.
120 അംഗ നെസറ്റിൽ ഭരണം പിടിക്കാൻ 61 സീറ്റുകൾ ആവശ്യമാണെന്നിരിക്കെ, ഇരു മുന്നണികൾക്കും ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. രണ്ട് മുന്നണികളിലും ഉൾപ്പെടാത്ത അറബ് പാർട്ടികൾ നേടിയ 19 സീറ്റുകളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. ഇതോടെ പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിൽ അറബ് പാർട്ടികൾ അത്യന്തം നിർണ്ണായകമായ 'കിംഗ് മേക്കർ' റോളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
വോട്ടിംഗ് ശതമാനത്തിൽ റെക്കോർഡ്; ലിക്കുഡിന് സീറ്റുകൾ കുറഞ്ഞു
1999-ന് ശേഷം ഇസ്രായേൽ കണ്ട ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിംഗാണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയത്—77.7 ശതമാനം.
- നെതന്യാഹുവിന്റെ മുന്നണിക്ക് തിരിച്ചടി: ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായെങ്കിലും നെതന്യാഹുവിന്റെ ലിക്കുഡ് പാർട്ടിക്കും സഖ്യത്തിനും കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ 6 സീറ്റുകളുടെ കുറവുണ്ടായി. ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഇനിയും 8 സീറ്റുകൾ കൂടി ഇവർക്ക് ആവശ്യമാണ്.
- ഐസൻകോട്ടിന്റെ പാർട്ടിയുടെ അരങ്ങേറ്റം: മുൻ കരസേനാ മേധാവി ഗാദി ഐസൻകോട്ടിന്റെ 'യാഷർ' പാർട്ടി തങ്ങളുടെ കന്നിപ്പോരാട്ടത്തിൽ തന്നെ 21 സീറ്റുകൾ നേടി കരുത്ത് തെളിയിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ ദ ഡെമോക്രാറ്റ്സ് 8 സീറ്റും അവിഗ്ദോർ ലീബർമാന്റെ ഇസ്രായേൽ ബെയ്തേയ്നു പാർട്ടി 7 സീറ്റും സ്വന്തമാക്കി.
- അറബ് പാർട്ടികളുടെ മിന്നുന്ന മുന്നേറ്റം: ഫലസ്തീൻ വംശജരായ ഇസ്രായേൽ പൗരന്മാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റ്, റആം എന്നീ കക്ഷികൾ ചേർന്ന അറബ് സഖ്യം തങ്ങളുടെ സീറ്റ് നില മുൻപത്തെ 10-ൽ നിന്ന് 19 ആയി ഉയർത്തി.
നെതന്യാഹുവിനെ പുറത്താക്കാൻ തയ്യാർ; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി അറബ് സഖ്യം
നെതന്യാഹുവിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് താഴെയിറക്കാനുള്ള ഏത് നീക്കത്തെയും പിന്തുണയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറബ് പാർട്ടികൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നെതന്യാഹുവിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് പിന്തുണ നൽകാമെന്ന് ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റ് നേതാവ് യൂസഫ് ജാബരീൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ മന്ത്രിസഭയുടെ ഭാഗമാകാൻ താല്പര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, മൻസൂർ അബ്ബാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മറ്റൊരു അറബ് പാർട്ടിയായ 'റആം' ആവശ്യമെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമാകാനും തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാഷർ പാർട്ടിയും (21) പ്രതിപക്ഷ സഖ്യവും (48) അറബ് പാർട്ടികളുടെ 19 സീറ്റുകളും ചേർന്നാൽ 67 സീറ്റുകളോടെ സുരക്ഷിതമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കും.
സയണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രതിസന്ധി
എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷം തികയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ സാധ്യതയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഗാദി ഐസൻകോട്ടിന്റെ സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളാണ്. ഒരു കാരണവശാലും അറബ് പാർട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നും തന്റേത് പൂർണമായും ഒരു 'ജ്യൂയിഷ്-സയണിസ്റ്റ്' സർക്കാർ മാത്രമായിരിക്കുമെന്നുമാണ് ഐസൻകോട്ടിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തെയും ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തെയും ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന ഐസൻകോട്ട്, ഗസ്സയിൽ ഹമാസിനെ പൂർണമായി സൈനികമായി അടിച്ചമർത്തണമെന്ന തീവ്ര നിലപാടുകാരനാണ്.
ഇനിയെന്ത്?: സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിലെ 4 സാധ്യതകൾ
ഭരണപ്രതിസന്ധി തുടരുന്ന ഇസ്രായേലിൽ പ്രധാനമായും നാല് വഴികളാണ് മുന്നിലുള്ളത്:
- മറുകണ്ടം ചാടിക്കൽ: പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള ചെറുകക്ഷികളെയോ മത യാഥാസ്ഥിതിക കക്ഷികളെയോ അടർത്തിയെടുത്ത് കേവലഭൂരിപക്ഷമായ 61 തികയ്ക്കാൻ നെതന്യാഹു ശ്രമിക്കുക.
- അറബ് പിന്തുണയോടെ പ്രതിപക്ഷ ഭരണം: വംശീയ മുൻവിധികൾ മാറ്റിവെച്ച്, നെതന്യാഹുവിനെ തുരത്താൻ അറബ് പാർട്ടികളുടെ പുറത്തുനിന്നുള്ള പിന്തുണ സ്വീകരിച്ച് ഐസൻകോട്ട് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കുക.
- ദേശീയ സഖ്യ സർക്കാർ: നെതന്യാഹുവിന്റെ ലിക്കുഡ് പാർട്ടിയും ഐസൻകോട്ടിന്റെ യാഷറും ചേർന്ന് ഒരു പൊതു സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുക (പ്രത്യയശാസ്ത്ര വൈരുദ്ധ്യങ്ങളില്ലെങ്കിലും ജനവിധിക്ക് വിരുദ്ധമായ ഈ നീക്കത്തെ പ്രതിപക്ഷ അണികൾ എതിർക്കുന്നു).
- വീണ്ടുമൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഒരു മുന്നണിക്കും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ രാജ്യം വീണ്ടും മറ്റൊരു പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുക.
ഔദ്യോഗിക ഫലപ്രഖ്യാപനം പൂർത്തിയായ ശേഷം ഇസ്രായേൽ പ്രസിഡന്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ് കക്ഷിനേതാക്കളുമായി നടത്തുന്ന ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമേ ആർക്കാണ് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ മുൻഗണന ലഭിക്കുകയെന്ന് വ്യക്തമാകൂ.