മടങ്ങിവരാൻ ഇടമില്ലാതാക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ വംശഹത്യ; ഇത് കൂട്ടക്കുരുതിയുടെ പുതുതന്ത്രം

മടങ്ങിവരാൻ ഇടമില്ലാതാക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ വംശഹത്യ; ഇത് കൂട്ടക്കുരുതിയുടെ പുതുതന്ത്രംtext_fields
ഹെബ്രോൻ, ഗസ്സ, ദക്ഷിണ ലബനാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ തുടരുന്ന വലിയ തോതിലുള്ള ഭവന ധ്വംസനങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ജനങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവരവിനുള്ള പ്രതീക്ഷകളെ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കുകയാണെന്ന് അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽപ്പറത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ നടപടികൾ ‘കൂട്ടായ ശിക്ഷയു’ടെയും വംശഹത്യയുടെയും ഭാഗമാണെന്ന് യു.എൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
വെസ്റ്റ് ബാങ്ക്: ഹെബ്രോനിലെയും വടക്കൻ നഗരങ്ങളിലെയും സ്ഥിതി
ഒക്ടോബർ 23ന് ചെക്ക്പോസ്റ്റിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ അർധരാത്രിയോടെ അൽ ജൽദ സ്ക്വയറിലുള്ള ജനങ്ങളോട് വീടുകൾ ഒഴിയാൻ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഉത്തരവിട്ടു. ഉടുതുണിയോടെയാണ് പലർക്കും വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നത്.
ഈ ഒഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട വീടുകളിൽ കറുത്ത 'X' അടയാളങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും, ചില വീടുകൾ സൈനിക ഔട്ട്പോസ്റ്റുകളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഏകദേശം 5,000 ഫലസ്തീനികളാണ് ഇവിടെ മാത്രം കുടിയൊഴിക്കപ്പെട്ടത്. 2009 മുതൽ ഇതുവരെ 2,491 കെട്ടിടങ്ങൾ ഇവിടെ തകർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
വടക്കൻ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് (ജെനിൻ, തുൽക്കറം, നൂർ ഷംസ്): 2025 ജനുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച ‘അയൺ വാൾ’ സൈനിക ഓപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായി ഈ ക്യാമ്പുകളിലെ പകുതിയോളം റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടങ്ങളും തകർക്കപ്പെട്ടു. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും 34,000ത്തിലധികം അഭയാർഥികൾക്ക് സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഗസ്സയിൽ പരീക്ഷിച്ച തന്ത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ഇസ്രായേൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് ഫോറൻസിക് ആർക്കിടെക്ചർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഗസ്സ മുനമ്പ്: വിനാശകരമായ തോതിലുള്ള തകർച്ച
യു.എൻ സാറ്റലൈറ്റ് സെന്ററിന്റെ കണക്കുപ്രകാരം, 2026 ജൂൺ 16 ആയപ്പോഴേക്കും ഗസ്സയിലെ ആകെ ഘടനകളുടെ 82 ശതമാനത്തോളം അതായത് ഏകദേശം 201,290 ഘടനകൾ തകരുകയോ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ജബലിയ, ഷുജായ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം നിലത്തുറപ്പുള്ള കെട്ടിടങ്ങളില്ലാത്തവിധം തകർക്കപ്പെട്ടു. ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ കുടിവെള്ളമോ ശുചിത്വ സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ലാതെ കീറിപ്പറിഞ്ഞ ടെന്റുകളിലും തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങളിലുമാണ് ഇപ്പോൾ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗസ്സയിലെ ജനങ്ങൾ ഇതിനോടകം നാലാമത്തെ ശീതകാലത്തെയാണ് ഈ ദുരിത സാഹചര്യത്തിൽ നേരിടുന്നത്.
ദക്ഷിണ ലബനാൻ: ലബനാൻ അതിർത്തിയിൽ യു.എൻ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ജൂൺ മാസത്തെ കണക്കുപ്രകാരം 31,259 കെട്ടിടങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടുകയോ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലിതാനി നദിയുടെ തെക്കുഭാഗത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായും ബാധിക്കപ്പെട്ടത്. ലബനനുമായുള്ള വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷവും ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഇവിടങ്ങളിൽ തുടരുന്നതും വീടുകൾ തകർക്കുന്നതും ജനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
മുഴുവൻ അയൽപക്കങ്ങളെയും ഒഴിപ്പിക്കാനും മായ്ച്ചുകളയാനുമുള്ള ഭീഷണികൾ വംശഹത്യയുടെ ആശങ്കകളാണ് ഉയർത്തുന്നതെന്ന് യു.എൻ മനുഷ്യാവകാശ മേധാവി വോൾക്കർ തുർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കുടിയൊഴിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.