Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഗസ്സ പിടിച്ചെടുക്കാൻ...
    World
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 11:00 PM IST

    ഗസ്സ പിടിച്ചെടുക്കാൻ അനുമതി; 60,000 റിസർവ് സൈനികരെ വിളിച്ച് ഇസ്രായേൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഗസ്സ പിടിച്ചെടുക്കാൻ അനുമതി; 60,000 റിസർവ് സൈനികരെ വിളിച്ച് ഇസ്രായേൽ
    cancel

    ജ​റൂ​സ​ലം: 22 മാ​സം നീ​ണ്ട അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് ഗ​സ്സ​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ തി​ര​ക്കി​ട്ട നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്ക​വെ ഗ​സ്സ സി​റ്റി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ ക​ഴി​യു​ന്ന ഗ​സ്സ സി​റ്റി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള സൈ​നി​ക നീ​ക്ക​ത്തി​ന് പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 60,000 റി​സ​ർ​വ് സൈ​നി​ക​രെ​ക്കൂ​ടി വി​ളി​പ്പി​ക്കും. നി​ല​വി​ൽ സേ​വ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള 20,000 റി​സ​ർ​വ് സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​രാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കും. ഇ​തു​വ​രെ​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ക​ര​സേ​ന നേ​രി​ട്ടി​റ​ങ്ങാ​ത്ത ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ലും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ക്ക​ലു​മ​ട​ക്കം ന​ട​പ്പാ​ക്കും. ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ സെ​യ്ത്തൂ​ൻ, ജ​ബാ​ലി​യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തി​ന​കം പ്രാ​രം​ഭ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഹ​മാ​സി​ന്റെ ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​വും ഭ​ര​ണ​സി​രാ കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​യ ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ലെ വി​ശാ​ല​മാ​യ തു​ര​ങ്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ക​ത്താ​ണ് ബ​ന്ദി​ക​ളെ പാ​ർ​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ക​രു​തു​ന്നു. ഇ​വ​രു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ൽ​കൂ​ടി ക​ലാ​ശി​ക്കു​ന്ന​താ​കും ക​ര​സേ​നാ നീ​ക്കം.

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് സൈ​നി​ക നീ​ക്കം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ സൈ​ന്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തു​ത​ന്നെ ക​ടു​ത്ത എ​തി​ർ​പ്പു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​നെ​തി​രാ​ണ്.

    ബ​ന്ദി മോ​ച​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി 60 ദി​വ​സ​ത്തെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന് ഹ​മാ​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക്ക​കം പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​റി​യി​ച്ച​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പു​തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കു​രു​തി തു​ട​രു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ ഭ​​ക്ഷ​ണം കാ​ത്തു​നി​ന്ന 22 പേ​ര​ട​ക്കം 56 പേ​രു​ടെ മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 185 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മു​ൻ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ദേ​ശീ​യ ബാ​സ്ക​റ്റ് ബാ​ൾ താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ലാ​നും ഭ​ക്ഷ​ണം കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കെ സൈ​ന്യം ​വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ന്ന​വ​രി​ലു​ണ്ട്. ഖാ​ൻ യൂ​നു​സി​ലാ​ണ് 40കാ​ര​ൻ ക്രൂ​ര​മാ​യി കൊ​ല​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​തോ​ടെ ഗ​സ്സ​യി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 62,122 ആ​യി. പ​ട്ടി​ണി​മൂ​ലം മൂ​ന്നു​പേ​ർ കൂ​ടി മ​രി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ പ​ട്ടി​ണി മ​ര​ണം 112 കു​ട്ടി​ക​ള​ട​ക്കം 269 ആ​യി. വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് താ​ഴേ​ക്കി​ട്ട ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്പൊ​തി വീ​ണ് ദ​ക്ഷി​ണ ഗ​സ്സ​യി​ൽ ​വൃ​ദ്ധ​നും മ​രി​ച്ചു. ഭ​ക്ഷ​ണം കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 2,000 ക​ട​ന്നു.

    അ​തി​നി​ടെ, ഗ​സ്സ​യി​ൽ സൈ​നി​ക നീ​ക്കം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ അ​തി​ർ​ത്തി വ​ഴി പ​ലാ​യ​ന സാ​ധ്യ​ത ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ഈജിപ്ത് സീ​നാ​യ് മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ സൈ​നി​ക വി​ന്യാ​സം ശ​ക്തി​യാ​ക്കി. വ​ട​ക്ക​ൻ സീ​നാ​യി​ൽ 40,000 സൈ​നി​ക​രാ​ണു​ള്ള​ത്.

    മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ്

    ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തും പ്ര​തി​ഷേ​ധം

    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ കൂ​ട്ട​ക്കു​രു​തി ന​ട​ത്താ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യ​ത്തെ സ​ഹാ​യി​ച്ച് മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ക​മ്പ​നി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ. മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റി​ന്റെ അ​സൂ​ർ സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​റാ​ണ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നും സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം. ‘‘തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഇ​ൻ​തി​ഫാ​ദ​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കൂ- വം​ശ​ഹ​ത്യ ന​ട​ത്താ​ൻ തൊ​ഴി​ലെ​ടു​ക്കി​ല്ല’’- എ​ന്ന ബാ​ന​റു​യ​ർ​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​ഷേ​ധം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GazaIsraelBenjamin Netanyahu
    News Summary - Israel calls up 60,000 Army reservists ahead of planned Gaza City offensive
    Similar News
    Next Story
    X