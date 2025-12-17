Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightവെസ്റ്റ്ബാങ്ക്...
    World
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 11:41 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 11:41 PM IST

    വെസ്റ്റ്ബാങ്ക് സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കാനഡ സംഘത്തെ തടഞ്ഞ് ഇസ്രായേൽ

    text_fields
    bookmark_border
    anita anand
    cancel
    camera_alt

    അ​നി​ത ആ​ന​ന്ദ്

    Listen to this Article

    ഒ​ട്ടാ​വ: അ​ധി​നി​വി​ഷ്ട വെ​സ്റ്റ്ബാ​ങ്ക് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​റ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ കാ​ന​ഡ പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘ​ത്തി​ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ത​ങ്ങ​ൾ ഭീ​ക​ര സം​ഘ​ട​ന​യാ​യി മു​ദ്ര​കു​ത്തി​യ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​നു​കൂ​ല ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് റി​ലീ​ഫ് വേ​ൾ​ഡ് വൈ​ഡ് എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ള്ള​വ​രാ​ണ് സം​ഘ​ത്തി​ലു​ള്ള​തെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് വി​ല​ക്ക്. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ കാ​ന​ഡ വി​ദേ​ശ​മ​ന്ത്രി അ​നി​ത ആ​ന​ന്ദ് പ്ര​തി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കാ​ന​ഡ സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​നെ രാ​ജ്യ​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഗസ്സയിലെ ജോർഡന്റെ ഇടപെടലിനെ അഭിനന്ദിച്ച് മോദി

    അമ്മാൻ: ഗസ്സയിലെ വംശഹത്യ തടയുന്നതിനും സമാധാനം പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ജോർഡൻ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകളെ പ്രശംസിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ എത്രയും വേഗം സമാധാനവും സ്ഥിരതയും തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരണമെന്നും നേതാക്കൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യാ-ജോർഡൻ നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന്റെ 75-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന ത്രിരാഷ്ട്ര സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജോർഡനിലെത്തിയതാണ് മോദി. 37 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർഡനിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം നടത്തുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:West BankWorld NewsIsrael war
    News Summary - Israel blocks Canadian delegation from visiting occupied West Bank
    Similar News
    Next Story
    X