ബ്രിട്ടൻ ഗസ്സക്ക് അയച്ച വാട്ടർ ഫിൽട്ടറുകൾ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെന്ന് ഇസ്രായേൽ; അതിർത്തിയിൽ തടഞ്ഞു​

ലണ്ടൻ: ശുദ്ധജലം പോലും കിട്ടാതെ നരകിക്കുന്ന ഗസ്സയിലെ ജനങ്ങൾക്കായി ബ്രിട്ടൻ ​കൊടുത്തയച്ച വാട്ടർ ഫിൽട്ടറുകൾ ഇസ്രായേൽ തടഞ്ഞു​വെച്ചു. ഇവ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അതിർത്തിയിൽ തടഞ്ഞതെന്ന് യുകെ പാർലമെൻറംഗം റോസെന അല്ലിൻ ഖാൻ പറഞ്ഞു.

‘യു.കെ നൽകിയ വാട്ടർ ഫിൽട്ടറുകൾ ‘ഭീഷണി’യാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗസ്സയിലേക്ക് ​കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇസ്രായേൽ തടഞ്ഞു. യു.കെ ഗവൺമെന്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ഫിൽട്ടർ എന്ത് ഭീഷണിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? ’ -റോസെന അല്ലിൻ ഖാൻ എക്‌സിൽ എഴുതിയ കുറിപ്പിൽ ചോദിച്ചു. 1,350 വാട്ടർ ഫിൽട്ടറുകളും 2,560 സോളാർ ലൈറ്റുകളും ഒക്ടോബറിലാണ് യു.കെ സർക്കാർ ഗസ്സയിലേക്ക് അയച്ചത്.

I asked the Government what items of UK aid for Gaza have been denied entry by the Israeli Govt. Of them were 1,350 water filters, because apparently Israel says they are a 'threat'.



