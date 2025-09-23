Begin typing your search above and press return to search.
    ന​യ​ത​ന്ത്ര നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ കു​രു​തി കൂ​ട്ടി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ; 37 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

    ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണം

    Listen to this Article

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ മ​ണ്ണി​ൽ ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മേ​ളി​ച്ച് ന​യ​ത​ന്ത്ര നീ​ക്കം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​തി​നി​ടെ ഗ​സ്സ​യി​ൽ കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ. ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ക​ര​സേ​ന​യെ വി​ന്യ​സി​ച്ച് ആ​ക്ര​മ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം 30ലേ​റെ പേ​ർ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ഗ​സ്സ​യി​ലു​ട​നീ​ളം ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 37 പേ​രു​ടെ മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. അ​തി​നി​ടെ, ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ലെ ത​ൽ അ​ൽ ഹ​വ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി മെ​ർ​ക്കാ​വ ടാ​ങ്ക് ഹ​മാ​സ് സാ​യു​ധ വി​ഭാ​ഗം ത​ക​ർ​ത്തു. വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള കി​ങ് ഹു​സൈ​ൻ പാ​ലം അ​ട​ച്ചു.

    യ​മ​ൻ തീ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് അ​ക​ലെ ഏ​ദ​ൻ ക​ട​ലി​ൽ ക​പ്പ​ൽ ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്.

