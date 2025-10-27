ഗസ്സയുടെ സുരക്ഷ ഇസ്രായേൽ മാത്രം തീരുമാനിക്കും -നെതന്യാഹു

ഗസ്സയുടെ സുരക്ഷ ഇസ്രായേൽ മാത്രം തീരുമാനിക്കും -നെതന്യാഹുtext_fields
തെൽ അവീവ്: ഗസ്സയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര സേനയിൽ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളുടെ സൈനികരെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഇസ്രായേൽ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഞായറാഴ്ച ട്രംപിനോട് പറഞ്ഞു. യുദ്ധം ശാശ്വതമായി അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണൾഡ് ട്രംപിന്റെ സമാധാനപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ പദ്ധതി. എന്നിരുന്നാലും, ഇസ്രായേൽ അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമെ വിദേശ സൈനികവിന്യാസം ഉണ്ടാകൂ എന്ന് നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി. ഈ തീരുമാനമെടുക്കാൻ യു.എസിന് അവകാശമില്ല.
ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിർണ്ണയിക്കുക. ഏതൊക്കെ അന്താരാഷ്ട്ര ശക്തികളാണ് നമുക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലാത്തതെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും, അത് ഞങ്ങളുടെ നയമായിതന്നെ തുടരുന്നെ് നെതന്യാഹു മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. യു.എസും ഈ നയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇസ്രായേൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണ്, ഇസ്രായേലിന്റെ സുരക്ഷ നയം അമേരിക്കയല്ല നിർണയിക്കുന്നത്. യു.എസ് ഭരണകൂടം എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ നയത്തെയും നിർണയിക്കുന്നില്ല എന്നും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. യു.എസും ഇസ്രായേലും പങ്കാളികളാണെന്നും എന്നാൽ അവരുടെ ദേശീയ താൽപര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അവർ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിന്, ഹമാസിന്റെ അതിർത്തി കടന്നുള്ള ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് ഇസ്രായേൽ ഗാസയിൽ വ്യോമ, കര യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ഇസ്രായേൽ ഗസ്സയിൽ ഉപരോധം നിലനിർത്തുകയും എല്ലാ വഴികളും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച, തുർക്കിയ സുരക്ഷസേനക്ക് ഗാസയിൽ ഒരു പങ്കും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് നെതന്യാഹു സൂചിപ്പിച്ചു. അടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ഗസ്സ യുദ്ധകാലത്ത് തുർക്കിയ-ഇസ്രായേൽ ബന്ധം ഗണ്യമായി വഷളായി. ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ കനത്ത ബോംബാക്രമണത്തെയും കര ആക്രമണത്തെയും തുർക്കിയ പ്രസിഡന്റ് റജബ് ത്വയ്യിബ് ഉർദുഗാൻ നിശിതമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു.
വെള്ളിയാഴ്ച ഇസ്രായേൽ സന്ദർശന വേളയിൽ യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ, ഇസ്രായേൽ അനുകൂലമായി കരുതുന്ന രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമേ അന്താരാഷ്ട്ര സേനയിൽ ഉൾപ്പെടുകയുള്ളൂവെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. തുർക്കിയയുടെ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും, ഗസ്സയുടെ ഭാവി സർക്കാറിൽ ഹമാസിന് ഒരു പങ്കും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യു.എൻ പ്രമേയത്തിലൂടെയോ അന്താരാഷ്ട്ര കരാറിലൂടെയോ ബഹുരാഷ്ട്ര സേനക്ക് അംഗീകാരം നേടുന്നതിനായി യു.എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഖത്തറിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും റൂബിയോ പറഞ്ഞു.
അറബ് രാജ്യങ്ങൾ സൈന്യത്തെ അയയ്ക്കുക മാത്രമല്ല, സാമ്പത്തിക സഹായവും തുടരണമെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, അറബ് രാജ്യങ്ങളോ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളോ ഗസ്സയിലേക്ക് സൈന്യത്തെ അയയ്ക്കാൻ തയാറാകുമോ എന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തെ അയക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഇതിനകം വ്യക്തമാക്കി. പകരം, ഈജിപ്ത്, ഇന്തോനേഷ്യ, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സൈന്യം ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഹമാസ് ആയുധങ്ങൾ വെച്ച് കീഴടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളി. ട്രംപിന്റെ 20-പോയന്റ് സമാധാന പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഒപ്പിട്ടതിനുശേഷവും, ഹമാസ് തങ്ങളുടെ എതിരാളി ഗ്രൂപ്പുകൾക്കെതിരെ അക്രമാസക്ത നടപടികൾ പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register