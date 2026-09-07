Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ലബനാനിൽ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം; രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 11 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    ലബനാനിൽ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം; രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 11 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
    cancel

    ബൈറൂത്: തെക്കൻ ലബനാനിലെ കഫർ റമാൻ നഗരത്തിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 11 പേർ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അർദ്ധരാത്രിയോടെ ജനവാസ മേഖലയിലെ ഒരു കെട്ടിടത്തിന് നേരെ ഇസ്രായേൽ ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകൾ നടത്തിയ മിസൈലാക്രമണത്തിലാണ് ഒമ്പത് പേർ മരിച്ചത്. ഇതിൽ രണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് ലബനീസ് സ്റ്റേറ്റ് വാർത്താ ഏജൻസിയായ നാഷണൽ ന്യൂസ് ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

    ഇതിന് പുറമെ, ഇതേ പ്രദേശത്ത് ഒരു കാറിന് നേരെ നടത്തിയ പ്രത്യേക ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ ഹിസ്ബുല്ലയുമായി സഖ്യമുള്ള അമൽ മൂവ്മെന്റിന്റെ 'റിസാല സ്കൗട്സ്' വിഭാഗത്തിലെ രണ്ട് പാരാമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാരും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജീവൻരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ ആക്രമണത്തിനിരയായത് വലിയ മാനുഷിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. രാത്രിയോടെ നബാതിയ, അറബ് സലീം തുടങ്ങിയ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടന്നു. കൂടാതെ, ദേർ അൽ-സഹ്‌റാനിയിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഒഴിപ്പിക്കൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിന് പിന്നാലെ ഒരു കെട്ടിടം വ്യോമാക്രമണത്തിൽ പൂർണമായി തകർന്നു തരിപ്പണമായി.

    പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും അശാന്തിയുടെ കറുത്ത നിഴൽ വീഴ്ത്തുന്നതാണ് ഈ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ. സംഘർഷം ലഘുവാക്കാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടയിലും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലുണ്ടായ ഈ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ പ്രദേശത്ത് വലിയ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. മേഖലയിലെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം പൂർണമായും തകരുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ ദുരിതപൂർണ്ണമാക്കുകയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - At least 10 killed in Israeli strikes on Lebanon’s Kfar Reman
    Next Story
    X