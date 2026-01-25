Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    സി​റി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് കൈ​മാ​റു​ന്ന ഐ.​എ​സ് ഭീ​ക​ര​രെ വിചാരണ ചെയ്യുമെന്ന് ഇറാഖ്

    സി​റി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് കൈ​മാ​റു​ന്ന ഐ.​എ​സ് ഭീ​ക​ര​രെ വിചാരണ ചെയ്യുമെന്ന് ഇറാഖ്
    (photo: REUTERS/Khalil Ashawi — Khalil Ashawi)

    Listen to this Article

    ബ​ഗ്ദാ​ദ്: അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം സി​റി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് കൈ​മാ​റു​ന്ന ഐ.​എ​സ് ഭീ​ക​ര​രെ വി​ചാ​ര​ണ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ഇ​റാ​ഖ്. 9000ത്തോ​ളം ഐ.​എ​സ് ത​ട​വു​കാ​രെ ഇ​റാ​ഖി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    അ​ടു​ത്തി​ടെ ന​ട​ന്ന ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ൽ കു​ർ​ദു​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സി​റി​യ​ൻ ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് ഫോ​ഴ്സ​സി​നെ (എ​സ്.​ഡി.​എ​ഫ്) സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​ന പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഐ.​എ​സ് ഭീ​ക​ര​രു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്.

    കു​ർ​ദ് സേ​ന​യു​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ട​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഇ​വ​ർ. രാ​ജ്യ​ത്തെ​ത്തി​യാ​ൽ ഇ​വ​ർ വീ​ണ്ടും സം​ഘ​ടി​ച്ച് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​മോ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യും ഇ​റാ​ഖി​നു​ണ്ട്.

    TAGS:iraqisis
    News Summary - Iraq says it will prosecute ISIS terrorists who defect from Syria
