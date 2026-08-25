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    World
    Posted On
    date_range 25 Aug 2026 5:07 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2026 5:07 PM IST

    ഇറാനും സൗദി അറേബ്യയും ഉൾപ്പെടുന്ന സംയുക്ത സുരക്ഷാ സമിതി; പുതിയ നിർദ്ദേശവുമായി ഇറാഖ്

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    Representation of flags of Iraq, Iran, and Saudi Arabia symbolizing proposed regional security council.
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    ബാഗ്ദാദ്: പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി ഇറാനും സൗദി അറേബ്യയും ഉൾപ്പെടുന്ന സംയുക്ത സുരക്ഷാ സമിതി രൂപീകരിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവുമായി ഇറാഖ്. മേഖലയിൽ പരസ്പരവിശ്വാസം വളർത്തുന്നതിനും ഭീകരവാദത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം, അതിർത്തി സുരക്ഷ, ഇന്റലിജൻസ് വിവരങ്ങൾ കൈമാറൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ സഹകരണം ശക്തമാക്കുന്നതിനുമാണ് ഇറാഖ് ഇത്തരമൊരു ചട്ടക്കൂട് മുന്നോട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

    വർഷങ്ങളായി മേഖലയിലെ പ്രമുഖ ശക്തികളായ റിയാദും തെഹ്‌റാനും തമ്മിൽ നയതന്ത്ര സമവായമുണ്ടാക്കാൻ മുൻകൈയെടുക്കുന്ന ഇറാഖ്, ഇരുവരെയും ഒരേ വേദിയിലെത്തിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രാദേശികമായിത്തന്നെ പരിഹാരം കാണാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ബാഹ്യശക്തികളുടെ ഇടപെടലുകൾ കുറച്ച് പശ്ചിമേഷ്യൻ സുരക്ഷ മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്മ ഇതിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇറാഖി വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    നേരത്തെ ബെയ്ജിംഗിൽ വെച്ച് ചൈനയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ സൗദിയും ഇറാനും തമ്മിൽ നയതന്ത്ര ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ മേഖലയിലുണ്ടായ നയതന്ത്ര മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഇറാഖിന്റെ ഈ പുതിയ നീക്കം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ രൂപീകരണ നിർദ്ദേശത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് പശ്ചിമേഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറെ നിർണായകമാകും.

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    TAGS:iraqsaudi-iranmediation
    News Summary - Iraq Proposes Joint Regional Security Council Involving Iran and Saudi Arabia
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