Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഖാംനഈയുടെ കൊലപാതകം...
    World
    Posted On
    date_range 1 March 2026 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 10:02 AM IST

    ഖാംനഈയുടെ കൊലപാതകം കുറ്റകൃത്യം; മറുപടി നൽകാതെ പോവില്ല -ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഖാംനഈയുടെ കൊലപാതകം കുറ്റകൃത്യം; മറുപടി നൽകാതെ പോവില്ല -ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ്
    cancel

    തെഹ്റാൻ: ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാംനഈയുടെ കൊലപാതകം ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസഷ്‍കിയാൻ. കടുത്ത കുറ്റകൃത്യത്തിന് മറുപടി നൽകാതെ പോവില്ല. ഖാംനഈയുടെ ശുദ്ധരക്തം അമേരിക്കൻ-സയണിസ്റ്റ് അടിച്ചമർത്തലുകളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും തുടച്ചുനീക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും മസൂദ് പെസഷ്‍കിയാൻ പറഞ്ഞു.

    നമ്മുടെ എല്ലാ ശക്തിയും ദൃഢനിശ്ചയവും ഉപയോഗിച്ച് ഇസ്‍ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന്റേയും ലോകത്തി​ലെ സ്വതന്ത്രരായ ജനങ്ങളുടേയും പിന്തുണയോടെ ഈ മഹാകുറ്റകൃത്യത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ ഖേദിപ്പിക്കുമെന്നും മസൂദ് പെസഷ്‍കിയാൻ പറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാംനഈ കൊല്ലപ്പെട്ട വിവരം വിവിധ ഇറാനിയൻ വാർത്ത ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

    ഖാംനഈയുടെ മരണത്തിൽ ഏഴ് ദിവസത്തെ അവധി ഇറാൻ സർക്കാർ രാജ്യത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 40 ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക ദുഃഖാചരണവും നടത്തും. ഖാംനഈയുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു​വെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ ഇറാൻ മാധ്യമങ്ങൾ തയാറായിട്ടില്ല.

    ഖാംനഈയുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ ഇറാൻ തലസ്ഥാനമായ തെഹ്റാനിൽ ആളുകൾ ഒത്തുകൂടുന്നതായി അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഖാംനഇൗയുടെ മരണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്താനാണ് ഇറാൻ ജനത കൂട്ടത്തോടെ തെരുവുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ഖാംനഈയുടെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നാലെ വീണ്ടും തെഹ്റാനിൽ നിന്ന് സ്ഫോടനശബ്ദം​ കേട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:World NewsIran US TensionsIran Israel Tensions
    News Summary - Iran’s presidency vows to respond to Khamenei’s assassination
    Similar News
    Next Story
    X