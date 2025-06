തെൽഅവീവ്: ഇസ്രായേൽ തലസ്ഥാനമായ തെൽ അവീവിൽ വീണ്ടും ഇറാന്‍റെ ആക്രമണം. അയേൺ ഡോമിന്‍റെയും അമേരിക്കയുടെ താഡിന്‍റെയും പ്രതിരോധം തകർത്ത് തെൽ അവീവിൽ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ പതിച്ചതായി ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇറാനിയൻ മിസൈൽ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് മധ്യ ഇസ്രായേലിന് ചുറ്റുമുള്ള നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ തീപിടിത്തവും കറുത്ത പുകയും ഉയരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സ്ഫോടനത്തിന്‍റെയും തീപിടിത്തത്തിന്‍റെയും നാശനഷ്ടങ്ങളുടെയും ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. പലതും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വീഡിയോകളാണെന്നും ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ തന്നെ പറയുന്നു.

🚨 BREAKING:

🚀 A missile strike has hit Herzliya, near Tel Aviv.

🔥 Smoke rising — reports say an 8-storey building has been struck.#IranUnderAttack #TehranStrikes #EastTehran #Moghadam #MiddleEastCrisis #IsraelIranWar #AirDefenseActivated #BreakingNews… pic.twitter.com/KTORxl4Lr3