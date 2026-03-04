Begin typing your search above and press return to search.
    4 March 2026 5:41 AM IST
    4 March 2026 5:41 AM IST

    റിയാദിന് നേരെയുള്ള ഇറാന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല; സൗദിക്ക് പൂർണ പിന്തുണയെന്ന്​ ബ്രിട്ടൻ

    British Foreign Minister Yvette Cooper
    ബ്രിട്ടീഷ്​ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഇവെറ്റ് കൂപ്പർ

    ലണ്ടൻ/റിയാദ്​: സൗദി അറേബ്യക്ക് നേരെയുള്ള ഇറാന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ ഒട്ടും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ബ്രിട്ടൻ. ഇത്തരം ഭീഷണികളെ നേരിടുന്നതിൽ സൗദി അറേബ്യക്കും മേഖലയിലെ മറ്റ് പങ്കാളികൾക്കുമൊപ്പം ബ്രിട്ടൻ ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഇവെറ്റ് കൂപ്പർ വ്യക്തമാക്കി.

    റിയാദിന് നേരെ ഇറാൻ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് മന്ത്രി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. റിയാദിലെ അമേരിക്കൻ എംബസിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണമടക്കം, ഇറാൻ നടത്തുന്ന ഒരു നീക്കവും വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കാനാവില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷക്കും വെല്ലുവിളിയാകുന്ന ഇത്തരം നടപടികളിൽ നിന്ന് ഇറാൻ പിന്തിരിയണമെന്നും ബ്രിട്ടീഷ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

    TAGS:britainIran attackSaudi ArabiaIran Israel Tensions
    News Summary - Iran's attacks on Riyadh are unacceptable; Britain says it fully supports Saudi Arabia
