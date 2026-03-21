    World
    Posted On
    date_range 21 March 2026 11:43 PM IST
    Updated On
    date_range 21 March 2026 11:43 PM IST

    4000 കി.മീ. അകലേക്ക് ഇറാൻ മി​സൈൽ; ക​ര​യാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് പെ​ന്റ​ഗ​ൺ

    തെ​ഹ്റാ​ൻ/​തെ​ൽ അ​വീ​വ്: യു​ദ്ധ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​താ​ണ്ട് നേ​ടി​യെ​ന്ന യു.​എ​സ് അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ, 4000 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ഹാ​സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലെ യു.​എ​സ്-​ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സൈ​നി​ക​താ​വ​ള​മു​ള്ള ഡീ​ഗോ ഗാ​ർ​ഷ്യ ദ്വീ​പി​ലേ​ക്ക് ഇ​റാ​ന്റെ ബാ​ലി​സ്റ്റി​ക് മി​സൈ​ൽ. നാ​ശ​ന​ഷ്ട​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് യു.​എ​സ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച സം​യു​ക്ത സൈ​ന്യം അ​തി​രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണ് ഇ​റാ​നി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​ർ ഇ​തി​ന​കം കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നാ​ണ് അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്ക്. ഇറാനിൽ ക​ര​സേ​ന​യെ വി​ന്യ​സി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഇ​റാ​ന്റെ സൈ​നി​ക വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ഐ.​ആ​ർ.​ജി.​സി​യു​ടെ വ​ക്താ​വ് ജ​ന​റ​ൽ അ​ലി മു​ഹ​മ്മ​ദ് നൈ​നി​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സ​ഖ്യ​സേ​ന, രാ​ജ്യ​ത്തെ സു​പ്ര​ധാ​ന ആ​ണ​വ നി​ല​യ​മാ​യ ന​താ​ൻ​സി​ലും മി​സൈ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ഇ​റാ​ന്റെ എ​ണ്ണ ശേ​ഖ​ര​ത്തി​നു​നേ​രെ ആ​​​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​റാ​ൻ എ​ണ്ണ​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഉ​പ​രോ​ധം യു.​എ​സ് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, ല​ബ​നാ​നി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ 1000 ക​വി​ഞ്ഞു.

    TAGS:Missile AttackUS Iran WarIsrael Iran War
    News Summary - Iran’s 4,000-km missile attack on US-UK military base Diego Garcia foiled, but it sent a message
