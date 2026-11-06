ഇറാൻ യുദ്ധത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കും; പുറത്താക്കൽ ഭീഷണിക്കിടെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ഹെഗ്സെത്ത്

ഇറാൻ യുദ്ധത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കും; പുറത്താക്കൽ ഭീഷണിക്കിടെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ഹെഗ്സെത്ത്text_fields
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനെതിരായ യുദ്ധം ചരിത്രപരമായ നടപടിയാണെന്നും സൈനിക നീക്കങ്ങളിൽനിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്നും യു.എസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത്. തനിക്കെതിരായ പുറത്താക്കൽ നീക്കങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്നും അവയെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പെന്റഗണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടരുമെന്നും വ്യാഴാഴ്ച സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ച വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ ഹെഗ്സെത്ത് വ്യക്തമാക്കി.
ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് തിരിച്ചടിയേറ്റതിനു പിന്നാലെയാണ് ഹെഗ്സെത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസിൽ വിമർശനം ശക്തമായത്. ഇറാൻ യുദ്ധം കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി, മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പുറത്താക്കിയത്, ജനപ്രതിനിധികളുമായുള്ള ഭിന്നത എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. ഹെഗ്സെത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഡെമോക്രാറ്റുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, ഹെഗ്സെത്തിന് പിന്തുണയുമായി പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി. അദ്ദേഹം മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഹെഗ്സെത്തിനെതിരായ പുറത്താക്കൽ പ്രമേയം അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രതിനിധി തോമസ് മാസിയും അറിയിച്ചു.