    Posted On
    date_range 14 May 2026 10:01 AM IST
    Updated On
    date_range 14 May 2026 10:01 AM IST

    ഇറാൻ യുദ്ധവും എണ്ണവിലയും ചർച്ചയാകും: ബ്രിക്സ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ഡൽഹിയിൽ

    ഇന്ത്യയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുന്ന ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ നിർണ്ണായക യോഗം വ്യാഴാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിൽ ആരംഭിച്ചു. റഷ്യ, ഇറാൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന രണ്ട് ദിവസത്തെ യോഗത്തിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ നിലവിലെ സംഘർഷങ്ങളും അത് മൂലമുണ്ടായ ആഗോള ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിയും പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയങ്ങളാകും.

    ഫെബ്രുവരി 28-ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ആരംഭിച്ച സൈനിക നീക്കങ്ങളെത്തുടർന്ന് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷത്തിൽ വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകളുള്ള ഇറാൻ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സ് തുടങ്ങിയ പുതിയ അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും ഈ ഉച്ചകോടിയെ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാക്കുന്നു. ആഗോളതലത്തിലും പ്രാദേശികതലത്തിലുമുള്ള പൊതുവായ താൽപ്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാൾ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

    ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി ബുധനാഴ്ച രാത്രിയോടെ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയതായും റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്‌റോവ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ലാവ്‌റോവ് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, ഊർജ്ജം, കണക്റ്റിവിറ്റി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു.

    ലോകം അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സഹകരണം ഏറെ വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് ജയശങ്കർ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഗൾഫ് കപ്പൽ പാതകളിലും ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലും തുടരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതകം തുടങ്ങിയവയുടെ വിപണികളിൽ വലിയ അസ്ഥിരത സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യയെപ്പോലെ ഊർജ്ജ ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്.

    ഇറാൻ ഉൾപ്പെട്ട ഈ സംഘർഷം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജ വിതരണത്തെയും ഇറക്കുമതിയെയും ഇന്ത്യ വൻതോതിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യം രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

    പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ആഗോള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വളർന്നുവരുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വാധീനം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2009-ലാണ് ബ്രിക്സ് രൂപീകരിച്ചത്. ബ്രസീൽ, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി തുടങ്ങിയ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇപ്പോൾ ഈജിപ്ത്, എത്യോപ്യ, ഇറാൻ, ഇന്തോനേഷ്യ, യുഎഇ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും അംഗങ്ങളാണ്.

    TAGS:foreign ministersBRICS MEETOil PricesUS Iran War
    News Summary - Iran war and oil prices to be discussed: BRICS Foreign Ministers' meeting in Delhi.
