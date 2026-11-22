ഗൾഫിലേക്ക് വീണ്ടും ഇറാൻ ആക്രമണം; സംഘർഷ ഭീതിയിൽ മേഖലtext_fields
തെഹ്റാൻ: ഗൾഫ് മേഖലയിലും ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലും യുഎസ്-ഇറാൻ സംഘർഷം അതീവ ഗുരുതരമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. യുഎസ് അഞ്ചാം കപ്പൽപ്പടയുടെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബഹ്റൈനിലെ നാല് യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഇറാൻ ഡ്രോൺ, ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി. യുഎസിന്റെ നാവിക ഉപരോധം ഭേദിച്ച് ഇറാനിയൻ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ പുറപ്പെടാൻ തയാറെടുക്കുന്നതിനിടയാണ് ഈ നിർണ്ണായക സൈനിക നീക്കം.
രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതെന്ന് ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ജനങ്ങളോട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ ബഹ്റൈൻ അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇറാന്റെ വ്യോമാതിർത്തിയിലേക്കുള്ള തുടർച്ചയായ യുഎസ് കടന്നുകയറ്റങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയായാണ് ആക്രമണമെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഫാർസ് അവകാശപ്പെട്ടു. ശൈഖ് ഈസ, ജുഫൈർ എന്നീ താവളങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് യുഎസ് താവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
രണ്ട് പാട്രിയോട്ട് പ്രതിരോധ ബാറ്ററികളും ഒരു റഡാർ സംവിധാനവും തകർത്തതായി ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഈ അവകാശവാദങ്ങൾ ബഹ്റൈനോ യുഎസ് സൈന്യമോ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം തകർത്തതായും ഇതിനെ ‘ഹീനമായ ഇറാനിയൻ കടന്നുകയറ്റം’ എന്നുമാണ് ബഹ്റൈൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
ബഹ്റൈനിൽ ഉച്ചത്തിലുള്ള സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതായി പ്രദേശവാസികൾ അറിയിച്ചു. ഒരു സാധാരണ വ്യാവസായിക സമുച്ചയത്തിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായതായി ബഹ്റൈൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. തിരിച്ചറിയാത്ത സ്ഥലത്തുനിന്ന് പുക ഉയരുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു.
ബഹ്റൈനിലെ ആക്രമണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ തെക്കൻ ഇറാനിലെ സിറിക്കിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായി. സമീപ ആഴ്ചകളിൽ ഇറാനിയൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ യുഎസ് സൈന്യം പതിവായി പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾ നടത്തിവരികയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ച് യുഎസ് എഫ്-16 യുദ്ധവിമാനത്തിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തിയെന്ന ഇറാന്റെ അവകാശവാദം യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു.
തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലും സമീപത്തുമായി ശനിയാഴ്ച കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി കടലിടുക്കിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കടലിടുക്ക് വഴി പുറത്തുകടക്കുകയായിരുന്ന രണ്ട് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ വെവ്വേറേ പ്രൊജക്റ്റൈൽ ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായതായി യുകെ സൈന്യത്തിന്റെ മാരിടൈം സെക്യൂരിറ്റി സെന്റർ (യുകെഎംടിഒ) അറിയിച്ചു. ആളപായമൊന്നുമില്ല.
കടലിടുക്കിന് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ഒരു കപ്പൽ നാവിക മൈനിൽ തട്ടി തീപിടിച്ചതായി ഇറാനിയൻ നാവികസേന സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചു. കപ്പലുകൾ തടയുന്നതിനായി രാത്രിയിൽ സൈന്യം ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും തീവ്രവും വൈവിധ്യപൂർണവുമായ ഓപ്പറേഷനുകൾ നടത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഇറാന് നേരെയുള്ള ഏത് ആക്രമണത്തെയും ‘നിർണായകവും ഉടനടിയുള്ളതുമായ മറുപടി’ കൊണ്ട് നേരിടുമെന്ന് ഇറാൻ സൈനിക വക്താവ് ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ മുഹമ്മദ് അക്രമിനിയ ശനിയാഴ്ച മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.‘മുൻകാലത്തേക്കാൾ ഞങ്ങൾ വളരെ ശക്തരാണ്. പുതിയ ഏത് കടന്നുകയറ്റത്തിനും സായുധ സേനയിൽ നിന്ന് നിർണായകവും ഉടനടിയുള്ളതും ഫലപ്രദവുമായ പ്രതികരണമുണ്ടാകും, രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധം ഒരു പ്രത്യേക ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രദേശത്ത് മാത്രമായി ഒതുങ്ങില്ല’ - തെക്കൻ ഇറാനിലെ സൈനികരെ സന്ദർശിച്ച വേളയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെക്കൻ ഇറാനിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ച കരസേനയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇറാനിയൻ ടിവി ശനിയാഴ്ച ആദ്യമായി സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തു.
വരും ദിവസങ്ങളിൽ യുഎസ് സൈനിക ഉപരോധം ഭേദിക്കുന്നതിനായി ഖാർഗ് ദ്വീപിന് സമീപം 14ലധികം ഇറാനിയൻ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ സജ്ജമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങളിലെ യുഎസ് ഉപരോധം ‘യുദ്ധനടപടിയാണെന്നും’ ഈ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം തകർക്കാൻ ആവശ്യമായ ഏത് നടപടിയും സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഇറാൻ ഡെപ്യൂട്ടി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി കാസിം ഘരിബാബാദി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
കപ്പൽവ്യൂഹത്തെ യുഎസ് സൈന്യം നേരിട്ടാൽ ‘കടുത്ത സൈനിക പ്രതികരണം’ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഗൾഫ് മേഖലയിലുടനീളമുള്ള ഊർജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നേരെ വ്യാപകമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇറാൻ ‘മിസൈലുകളേക്കാൾ കഠിനമായ നിശബ്ദ സാമ്പത്തിക യുദ്ധത്തിന്’ ഇരയാകുകയാണെന്നും അത് ചെറുത്തുനിൽക്കാൻ രാജ്യത്തിന് ശേഷിയുണ്ടെന്നും ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ പറഞ്ഞു.
ഇറാനിയൻ കപ്പൽവ്യൂഹം ഉടൻ ചൈനയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുമെന്ന് യുഎസിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായി ഘരിബാബാദി അറിയിച്ചു. ഉപരോധം ഭേദിക്കാനുള്ള ഇറാന്റെ നീക്കങ്ങൾ യുഎസിന് മുന്നിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് വാഷിങ്ടൺ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് വാർ (ഐഎസ്ഡബ്ല്യു) നിരീക്ഷിച്ചു. ഒന്നുകിൽ ഉപരോധം തകരുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് സഖ്യകക്ഷികളുമായുള്ള ബന്ധം വഷളാക്കി യുഎസിന് അനഭിലഷണീയമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന യുദ്ധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകുകയോ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്ന് അവർ വിലയിരുത്തി.
സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടയിലും ഖത്തറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്. ഖത്തർ പ്രതിനിധി സംഘം വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഇറാനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷം ദോഹയിലേക്ക് മടങ്ങിയതായി ഘരിബാബാദി ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചു.
ഉപരോധം അവസാനിപ്പിക്കുക, ഉപരോധങ്ങൾ നീക്കുക, ‘കഴിഞ്ഞകാല തെറ്റുകൾ’ വാഷിങ്ടൺ അംഗീകരിക്കുക എന്നീ ‘ന്യായമായ വ്യവസ്ഥകൾ’ യുഎസ് അംഗീകരിച്ചാൽ ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നത് ‘പ്രയാസകരമല്ലെന്ന്’ ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി വ്യക്തമാക്കി. കരാറിനുള്ള സാധ്യത അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല.