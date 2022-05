കേണൽ ഖുദൈരിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് പകരംവീട്ടും -ഇറാൻ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article തെ​ഹ്റാ​ൻ: ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം തെ​ഹ്റാ​നി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട റെ​വ​ല്യൂ​ഷ​ന​റി ഗാ​ർ​ഡ് കേ​ണ​ൽ ഹ​സ​ൻ സൈ​ദ് ഖു​ദൈ​രി​യു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് പ​ക​രം​വീ​ട്ടു​മെ​ന്ന് ഇ​റാ​ൻ. കൊ​ല​പാ​ത​കി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ഗൗ​ര​വ​ത​ര​മാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​െ​മ​ന്നും അ​തി​ഗം​ഭീ​ര​നാ​യ ഈ ​ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​യു​ടെ ര​ക്ത​ത്തി​ന് പ​ക​രം​വീ​ട്ടാ​തെ അ​ട​ങ്ങി​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം റ​ഈ​സി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​മേ​രി​ക്ക, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം തെ​ഹ്റാ​നി​ലെ വീ​ടി​ന​ടു​ത്തു​വെ​ച്ചാ​ണ് ഖു​ദൈ​രി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്.

കാ​റി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഖു​ദൈ​രി​യെ മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളി​ൽ വ​ന്ന അ​ക്ര​മി​ക​ൾ വെ​ടി​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ബ​ന്ധ​മു​ള്ള ചി​ല​രെ അ​ന്വേ​​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പി​ടി​കൂ​ട​ി​യെ​ന്ന് റെ​വ​ല്യൂ​ഷ​ന​റി ഗാ​ർ​ഡ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ​കൊ​ള്ള​യ​ടി, ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​ള്ള​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. 2020 ന​വം​ബ​റി​ൽ ആ​ണ​വ​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ൻ മു​ഹ്സി​ൻ ഫ​ഖ്റി​സാ​ദെ വ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും ഉ​ന്ന​ത​നാ​യ നേ​താ​വ് ഇ​റാ​നി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. Show Full Article

Iran says will Revenge for the assassination of Hassan Sayyad Khodaei