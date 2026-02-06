Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 6 Feb 2026 11:40 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Feb 2026 11:40 PM IST

    ഇ​റാ​ൻ-​അ​മേ​രി​ക്ക ച​ർ​ച്ച ഫ​ലം കാ​ണു​ന്നു; ശുഭാരംഭമെന്ന് ഇറാൻ; ആണവ കരാറിന് സാധ്യത

    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക്ക് ഇ​റാ​ൻ വി​ദേ​ശ​ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ബാ​സ് അ​റ​ഗ്ചി​യു​ടെ (മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ഇ​റാ​ൻ-​അ​മേ​രി​ക്ക ആ​ണ​വ ച​ർ​ച്ച ഫ​ലം കാ​ണു​ന്ന​താ​യി സൂ​ച​ന. ച​ർ​ച്ച സൗ​ഹാർദപ​ര​വും മി​ക​ച്ചതുമാണെ​ന്ന് ഇ​റാ​ൻ വി​ദേ​ശ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ബാ​സ് അ​രാ​ഗ്ചി ച​ർ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. ഈ ​തു​ട​ക്കം ഇ​റാ​ൻ-​യു​എ​സ് ആ​ണ​വ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ വ​ഴി​തെ​ളി​യി​ക്കാ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​തോ​ടെ ഇ​റാ​നും അ​മേ​രി​ക്ക​യും ത​മ്മി​ലെ ആ​റാം ഘ​ട്ട ച​ർ​ച്ച അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. ഇ​റാ​നും അ​മേ​രി​ക്ക​യും ത​മ്മി​ൽ ഒ​മാ​ൻ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ അ​തീ​വ ഗൗ​ര​വ​മു​ള്ള​താ​യി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഉ​ചി​ത​മാ​യ സ​മ​യ​ത്ത് ച​ർ​ച്ച പു​നഃ​രാ​രം​ഭി​ക്ക​മെ​ന്നും ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​റാ​ന്റെ​യും അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ​യും നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പു​രോ​ഗ​തി സാ​ധ്യ​മാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യാനും ഈ ​ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യ​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ശേ​ഷം ഉ​ചി​ത സ​മ​യ​ത്ത് സം​ഭാ​ഷ​ണം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ​മാ​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത വ​ഹി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് നി​ര​വ​ധി പ​രോ​ക്ഷ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​താ​യി ഇ​റാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​ന്ത്രി അ​ബ്ബാ​സ് അ​രാ​ഗ്ചി മ​സ്ക​ത്തി​ൽ മാ​ധ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​റാ​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടും ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും ഇ​റാ​നി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നാ​യ​ത് വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​ത​ണെ​ന്നും മ​റു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​പാ​ടും കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ബ്ബാ​സ് അ​രാ​ഗ്ചി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​റാ​ൻ സം​ഘ​വും യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡൊ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ മ​ധ്യേ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​തി​നി​ധി സ്റ്റീ​വ് വി​റ്റ്‌​കോ​ഫ്, ട്രം​പി​ന്റെ മ​രു​മ​ക​ൻ ജ​രെ​ഡ് കു​ഷ്ന​ർ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

