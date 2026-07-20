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    World
    Posted On
    date_range 20 July 2026 4:55 PM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 4:55 PM IST

    സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും മധ്യസ്ഥശ്രമങ്ങൾ സജീവം; ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ തുടരുന്നു

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    us iran war
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    തെഹ്റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സംഘർഷങ്ങൾ രൂക്ഷമായി തുടരുമ്പോഴും മധ്യസ്ഥർ വഴി നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ച് ഇറാൻ. യു.എസുമായുള്ള ചർച്ചകൾ മധ്യസ്ഥർ മുഖേന നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും തങ്ങൾ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളിൽ സജീവമാണെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി മധ്യസ്ഥർ വഴി ചില നിർദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, അത് പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മായിൽ ബഘായി അറിയിച്ചു.

    യുദ്ധവും നയതന്ത്രവും ദേശീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളാണെന്നും ഇസ്മായിൽ ബഘായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ശത്രുക്കളുടെ സമ്മർദങ്ങൾക്കിടയിലും രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ നയതന്ത്രജ്ഞർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    മറുഭാഗത്ത്, നയതന്ത്ര പാത എപ്പോഴും തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് യു.എസ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് മാർക്കോ റൂബിയോയുടെ നിലപാട്. എന്നാൽ, ഈ ചർച്ചകൾ വെറും പ്രഖ്യാപനങ്ങളായി മാറാതെ പ്രായോഗികവും ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും പാലിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ ഒരു കരാറിലേക്ക് നയിക്കണമെന്ന കർശന നിലപാടാണ് അമേരിക്ക സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾ തുടരുമ്പോഴും, മൂന്നാം കക്ഷികൾ വഴി ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ ആശ്വാസകരമാണ്.

    കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി മേഖലയിൽ അരങ്ങേറിയ അതിരൂക്ഷമായ സൈനിക ആക്രമണങ്ങളും, കഴിഞ്ഞ മാസം നിലവിൽ വന്ന വെടിനിർത്തൽ കരാർ തകർന്നതും മേഖലയെ വലിയ ആശങ്കയിലാക്കിയിരുന്നു. ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ ആഗോള എണ്ണ വിപണിയെയും കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തെ മൊത്തം എണ്ണ വിതരണത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് കടന്നുപോകുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സുരക്ഷയെച്ചൊല്ലിയുള്ള ഭയാശങ്കകൾ എണ്ണവിലയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 91 ഡോളറിലേക്ക് ഉയർന്നത് വിപണിയിലെ ആശങ്കയുടെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. സംഘർഷം തുടർന്നാൽ എണ്ണ വിതരണം തടസ്സപ്പെടുമോ എന്ന ഭീതി ഒരുവശത്തുണ്ടെങ്കിലും, അമേരിക്കയിലെ പണപ്പെരുപ്പം കുറയുന്നത് എണ്ണ വില വർധനവ് വലിയൊരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിക്കില്ലെന്ന പ്രതീക്ഷയും വിദഗ്ധർ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും, ഈ നിർണ്ണായക ഘട്ടത്തിൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകൾക്ക് സാധ്യമായ ഇടം തേടാനാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും ശ്രമിക്കുന്നത്.

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    TAGS:us attackpeace talkIran attackMiddle East ConflictUS Iran War
    News Summary - Iran says diplomatic exchanges with US ongoing via mediators
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