തെഹ്റാൻ: ഇറാഖിലെ ഇസ്രായേൽ ചാരസംഘടനയായ മൊസാദിന്‍റെ കേന്ദ്രത്തിനുനേർക്ക് ഇറാന്‍റെ ആക്രമണം. വടക്കൻ ഇറാഖിലെ അർധ സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള കുർദിഷ് മേഖലയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഇർബിലിലാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇറാന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വാർത്ത ഏജൻസി ഇർനയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.



ശത്രു സങ്കേതത്തിനുനേരെ ഇസ്‌ലാമിക് റെവല്യൂഷനറി ഗാർഡ് മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് ഇർന വാർത്താ കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. രാത്രി വൈകി മേഖലയിലെ ഇറാൻ വിരുദ്ധ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ചാരവൃത്തി കേന്ദ്രങ്ങളും സങ്കേതങ്ങളും തകർക്കാൻ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഇസ്രായേൽ ചാരസംഘടനയായ മൊസാദിന്റെ ഇർബിലിലെ ആസ്ഥാനത്തെയാണ് ലക്ഷ്യം വെച്ചതെന്ന് ഇസ്‌ലാമിക് റെവല്യൂഷനറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (ഐ.ആർ.ജി.സി) അറിയിച്ചു - വാർത്ത ഏജൻസി ഇർന വ്യക്തമാക്കി.

The footage shows the moment when #IRGC missiles hit the anti-#Iran groups' position in Erbil, Iraq. pic.twitter.com/mpcnxjl5rN