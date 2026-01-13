Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 10:47 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 10:47 PM IST

    ഇറാനിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് നേരിയ ഇളവ്, വിദേശത്തേക്ക് വിളിക്കാം, പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഇറാനിലേക്ക് വിളിക്കാനാകില്ല, ഇന്റർനെറ്റിൽ രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ളതൊന്നും ലഭ്യമല്ല, മരണം 2000

    ഇറാനിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് നേരിയ ഇളവ്, വിദേശത്തേക്ക് വിളിക്കാം, പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഇറാനിലേക്ക് വിളിക്കാനാകില്ല, ഇന്റർനെറ്റിൽ രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ളതൊന്നും ലഭ്യമല്ല, മരണം 2000
    തെ​ഹ്റാ​ൻ: പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ക​ത്തി​പ്പ​ട​രു​ന്ന ഇ​റാ​നി​ൽ മ​ര​ണം രണ്ടായിരത്തിന​ടു​ത്താ​യി. ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​യ ഇ​ള​വ് പ്രഖ‍്യാപിച്ചു.

    മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് വി​ളി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി​യാ​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് നി​യ​ന്ത്ര​ണം നീ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. മെ​സേ​ജ് അ​യ​ക്കാ​നും പ​റ്റി​ല്ല. വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് വി​ളി​ക്കാ​മെ​ങ്കി​ലും പു​റ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഇ​റാ​നി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല. ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള​തൊ​ന്നും ല​ഭ്യ​മ​ല്ല. കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ള​വു​ക​ളു​ണ്ടാ​കു​മോ എ​ന്ന കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​റാ​നെ​തി​രാ​യ യു.​എ​സ് ഭീ​ഷ​ണി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    ​പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​കാ​രി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി ഇ​റാ​ൻ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട ജ​ർ​മ​ൻ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഫ്ര​ഡ​റി​ക് മെ​ഴ്സ്, ഇ​റാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു​ദി​വ​സ​മാ​യി തെ​ഹ്റാ​നി​ലെ ജ​ന​ത ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് സ്ഥ​ല​വാ​സി​യാ​യ ഒ​രാ​ൾ ‘അ​സോ​സി​യേ​റ്റ​ഡ് പ്ര​സി’​ലെ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ക​ന​ത്ത സു​ര​ക്ഷ​യാ​ണ്. ക​വ​ചി​ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പൊ​ലീ​സ് റോ​ന്തു​ചു​റ്റു​ന്നു. സാ​ധാ​ര​ണ വേ​ഷ​ത്തി​ലും സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ല ബാ​ങ്കു​ക​ളും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ളും പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​കാ​രി​ക​ൾ ക​ത്തി​ച്ചു. എ.​ടി.​എ​മ്മു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്തു. ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് സേ​വ​നം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട​ത് ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ​യും ബാ​ധി​ച്ചു. ക​ട​ക​ൾ തു​റ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ​അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഇ​റാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​​ബ്ബാ​​സ് അ​​റാ​ഖ്ചി പ​റ​ഞ്ഞു. ‘അ​ൽ ജ​സീ​റ’​യു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. എ​ന്നാ​ൽ, യു.​എ​സ് ഭീ​ഷ​ണി വി​ല​പ്പോ​വി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ർ​ന്നു.

