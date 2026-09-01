ജൂണിലെ കരാർ അമേരിക്ക പാലിച്ചാൽ തങ്ങളും അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ്

ജൂണിലെ കരാർ അമേരിക്ക പാലിച്ചാൽ തങ്ങളും അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ്text_fields
ബിഷ്കെക്: ജൂൺ മാസം ഒപ്പുവെച്ച ഇടക്കാല കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അമേരിക്ക പൂർണമായി പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറാൻ ഉടൻതന്നെ അതിനോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ വ്യക്തമാക്കി. കിർഗിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ ബിഷ്കെകിൽ നടന്ന ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയുടെ (എസ്.സി.ഒ) ഉച്ചകോടിക്കിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഇറാൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റും 'ഇസ്ന' വാർത്താ ഏജൻസിയുമാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്.
കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 17-ന് യു.എസും ഇറാഖും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ച ധാരണാപത്രം ആഗസ്റ്റ് 17-ന് അവസാനിച്ചിരുന്നു. സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് കളമൊരുക്കുന്നതിനൊപ്പം, സംഘർഷ മേഖലയായി മാറിയ ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളും ഈ കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഇരുവിഭാഗവും പരസ്പരം ലംഘിച്ചതായി ആരോപിച്ചതോടെ ധാരണാപത്രം പിന്നീട് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.
തങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ച കരാറിലെ വാഗ്ദാനങ്ങളിലേക്ക് അമേരിക്ക തിരികെ വരികയാണെങ്കിൽ, ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാൻ അതിനോട് ഉടൻതന്നെ അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുമെന്നും പെസെഷ്കിയൻ ഉച്ചകോടിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിലേറെയായി നിലനിന്നിരുന്ന ശാന്തതക്ക് വിരാമമിട്ട് ഇറാനും യു.എസും തമ്മിൽ തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ആരംഭിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇറാൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ഇസ്ലാമാബാദ് കരാർ പ്രകാരം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പുവെച്ച കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വാഷിങ്ടൺ തിരികെ പോകണമെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചിയും തിങ്കളാഴ്ച ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥ അയവുവരുത്താൻ ഈ നയപരമായ നീക്കങ്ങൾ എത്രത്തോളം സഹായിക്കുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം.
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