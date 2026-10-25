യുദ്ധം പുനരാരംഭിച്ചാലും ഇറാന്റെ നിലപാടുകളിൽ മാറ്റമില്ല; യു.എസിനും ഇസ്രായേലിനും താക്കീതുമായി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി

യുദ്ധം പുനരാരംഭിച്ചാലും ഇറാന്റെ നിലപാടുകളിൽ മാറ്റമില്ല; യു.എസിനും ഇസ്രായേലിനും താക്കീതുമായി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചിtext_fields
തെഹ്റാൻ: അമേരിക്കയുമായും ഇസ്രായേലുമായും വീണ്ടും ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായാലും തങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപിത നയങ്ങളിലും നിലപാടുകളിലും യാതൊരു മാറ്റവുമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഇറാന്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി. ഇറാന് നേരെ പുതിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന യു.എസ്-ഇസ്രായേൽ ഭീഷണികൾ ശക്തമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തെഹ്റാനിൽ നടന്ന ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയിൽ അരാഗ്ചി ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 28-ന് ഇറാന് നേരെ ആരംഭിച്ച യു.എസ്-ഇസ്രായേൽ സംയുക്ത സൈനിക നീക്കത്തിന് സമാനമായി 'മറ്റൊരു ചെറിയ എപ്പിക് ഫ്യൂറി' കൂടി നടപ്പിലാക്കിയേക്കുമെന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായാണ് അരാഗ്ചിയുടെ വാക്കുകൾ.
'യുദ്ധാനന്തര കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്': അരാഗ്ചി
പുതിയ യുദ്ധനീക്കങ്ങൾ കൊണ്ട് അമേരിക്കക്കോ ഇസ്രായേലിനോ മുൻകാല ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒന്നും നേടാനാവില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി:
"സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു പുതിയ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം സംസാരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ യുദ്ധാനന്തര കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. യുദ്ധമുണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും.
അവർ ഇതിനകം രണ്ടുതവണ അത് പരീക്ഷിച്ചുനോക്കി, അതിന്റെ പരിണിതഫലം നേരിട്ട് കണ്ടതുമാണ്. വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി പരീക്ഷിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, മുൻപ് ഉണ്ടായതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫലവും ലഭിക്കില്ലെന്ന് അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം."
— അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി പറഞ്ഞു.
ഫെബ്രുവരിയിലെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഏപ്രിൽ എട്ടിന് നിലവിൽ വന്ന വെടിനിർത്തൽ സന്ധിയെത്തുടർന്ന് വലിയ തോതിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ അവസാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, ആഗോള ഊർജ ഇടനാഴിയായ ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിന് ചുറ്റും ചെറിയ തോതിലുള്ള വെടിവെപ്പുകളും സംഘർഷങ്ങളും തുടർന്നിരുന്നു.
ഹുർമുസ് ഇനി പഴയതുപോലെ ആകില്ല; വിദേശ സൈന്യങ്ങൾ പിന്മാറണം
ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ നിയന്ത്രണം പൂർണമായും മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
'നിലവിലെ യുദ്ധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുന്നു. പുതിയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വേരുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് നാം അംഗീകരിച്ചേ മതിയാകൂ. ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗത റൂട്ടുകൾ ഇനി ഒരിക്കലും പഴയതുപോലെ ആകില്ല, കടലിടുക്കിന്റെ മാനേജ്മെന്റും പഴയതുപോലെ തുടരില്ല' എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ തങ്ങളുടെ സമുദ്രാതിർത്തിയിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളും ആക്രമണങ്ങളും തുടരുമ്പോൾ, ഇറാന്റെ തുറമുഖങ്ങൾക്ക് നേരെ അമേരിക്കയും നാവിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനായി ജൂണിൽ യു.എസുമായി ഒപ്പുവെച്ച ധാരണാപത്രം പിന്നീട് ഇരുപക്ഷവും പരസ്പരം ലംഘനങ്ങൾ ആരോപിച്ച് റദ്ദായിരുന്നു. മേഖലയിൽ ശാശ്വത സമാധാനവും സ്ഥിരതയും കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിന്ന് വിദേശ സൈനിക സാന്നിധ്യം പൂർണമായും തുടച്ചുനീക്കപ്പെടണമെന്ന് അരാഗ്ചി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.