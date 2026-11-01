മഞ്ഞുരുക്കമോ?: യു.എസ് ഭാഷ മാറ്റിയെന്ന് ഇറാൻ; ചർച്ചകൾ നന്നായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെന്ന് ട്രംപ്

മഞ്ഞുരുക്കമോ?: യു.എസ് ഭാഷ മാറ്റിയെന്ന് ഇറാൻ; ചർച്ചകൾ നന്നായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെന്ന് ട്രംപ്text_fields
തെഹ്റാൻ/ വാഷിങ്ടൺ: മാസങ്ങളോളമായി പശ്ചിമേഷ്യയെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന ഇറാൻ- ഇസ്രായേൽ- യു.എസ് സംഘർഷത്തിൽ സമാധാന ചർച്ച പുരോഗമിക്കുന്നതായി സൂചന. ഖത്തറിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ ശുഭകരമെന്ന് ഇറാനും യു.എസും വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്ക നിലപാട് മയപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കാൻ സഹായകമായതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
യു.എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസ് അയച്ച കത്ത് താൻ പരിശോധിച്ചതായും അതിൽ വാഷിംഗ്ടണിന്റെ "ഭാഷ പൂർണ്ണമായും മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും" ഇറാൻ സുരക്ഷാ മേധാവി മുഹ്സിൻ റസായി പറഞ്ഞു. ഈ മാറ്റത്തെ "വളരെ ശുഭകരമായ ഒരു നീക്കമായി" അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇറാന്റെ നിബന്ധനകൾ യു.എസ് അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഖത്തർ മധ്യസ്ഥരുമായി ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചിയും അറിയിച്ചു.
എന്നാൽ എട്ടുമാസമായി തുടരുന്ന യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ നിലവിൽ പദ്ധതികളൊന്നുമില്ലെന്നും ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി.ഇറാനെതിരെ പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇതുവരെ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും പ്രശ്നം "നയതന്ത്രപരമായി" പരിഹരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ പറഞ്ഞു. അതേസമയം 'കരാറിലെത്താൻ' ഇറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ചർച്ചകൾ നന്നായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം.
എന്നാൽ ഇറാൻ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നവരല്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അവർ ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്നു, പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നുവെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചു.
യു.എസിൽ നിന്നോ ഇസ്രായേലിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് ഭീഷണിക്കും "ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പരിധികളില്ലാതെ ഉടനടിയുള്ളതും ഫലപ്രദവുമായ മറുപടി" നൽകാൻ ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് മുജ്തബ ഖാംനഈ സൈനിക കമാൻഡർമാർക്ക് നിർദേശം നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ നീക്കങ്ങൾ.
യു.എസ്-ഇറാൻ വെടിനിർത്തൽ ധാരണ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ഖത്തർ മധ്യസ്ഥർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തെഹ്റാനിലെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ ഇറാനിയൻ പ്രതിനിധി സംഘം ദോഹയിലേക്ക് പോയതായി അരാഗ്ചി പറഞ്ഞു.
"കൂടുതൽ വിപുലമായ രീതിയിൽ സംഭാഷണത്തിനും ധാരണയ്ക്കും വഴിതുറക്കാനുള്ള അമേരിക്കൻ പക്ഷത്തിന്റെ ശ്രമം ഒരു പോസിറ്റീവ് ചുവടുവെപ്പാണ്," വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അൽ ജസീറയോട് പറഞ്ഞു. "ഈ കത്ത് അയക്കുന്നതിലൂടെ വാഷിംഗ്ടണിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണെങ്കിൽ, അത് മുൻകാല തെറ്റുകളിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന മറ്റൊരു തെറ്റായിരിക്കും"- അരാഗ്ചി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഒരു ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ദോഹയിലോ ഇസ്താംബൂളിലോ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നേക്കാമെന്ന് സ്രോതസ്സുകൾ അൽ ജസീറയോട് പറഞ്ഞു.
ഇറാൻ സുപ്രീം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറിയായ റസായിക്ക് ഖത്തർ മധ്യസ്ഥർ വഴിയാണ് വാൻസ് കത്ത് കൈമാറിയത്. വാൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകളാണ് യു.എസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. തുടക്കം മുതൽ ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതി ചർച്ചാവിഷയമായിരിക്കുമെന്നും ദ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പ്രത്യേക സമാധാന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് പകരം കത്ത് ഒരു "ചർച്ചാ ചട്ടക്കൂട്" മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുവെന്ന് ഒരു സ്രോതസ്സിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ദ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേർണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, കൂടാതെ ട്രംപിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇത് അയച്ചതെന്നും അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.