Madhyamam
    World
    World
    Posted On
    20 Jan 2026 11:11 PM IST
    Updated On
    20 Jan 2026 11:11 PM IST

    ഇറാൻ പ്രക്ഷോഭം: കൊല്ലപ്പെട്ടത് 4,029 പേരെന്ന് യു.എസ് ഏജൻസി

    ഇറാൻ പ്രക്ഷോഭം: കൊല്ലപ്പെട്ടത് 4,029 പേരെന്ന് യു.എസ് ഏജൻസി
    ദു​ബൈ: ഇ​റാ​നി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​രു​ദ്ധ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത് 4,029 പേ​രാ​ണെ​ന്ന് യു.​എ​സ് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഹ്യൂ​മ​ൻ റൈ​റ്റ്സ് ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റ്സ് ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തി​ൽ 3,786 പേ​ർ പ്ര​​ക്ഷോ​ഭ​ക​രാ​ണ്. 180 പേ​ർ സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും 28 കു​ട്ടി​ക​ളും 35 പേ​ർ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​മാ​ണ്.

    പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ എ​ത്ര​പേ​ർ മ​രി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പു​റ​ത്തു​വി​ടാ​ൻ ഇ​റാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ‘ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ’ മ​രി​ച്ചു എ​ന്ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​ര​മോ​ന്ന​ത നേ​താ​വ് ആ​യ​ത്തു​ല്ല ഖാം​ന​ഈ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. അ​തി​നി​ടെ, ദാ​​വോ​സി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഫോ​റ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​റാ​ൻ വി​ദേ​ശ​മ​ന്ത്രി അ​ബ്ബാ​സ് അ​റ​ഗ്ചി​ക്കു​ള്ള ക്ഷ​ണം സം​ഘാ​ട​ക​ർ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു.

    TAGS:Iran Protest
    News Summary - Iran: 4,029 people killed and over 26,000 detained in nationwide protest crackdown
