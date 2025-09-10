Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഇന്റർനെറ്റ് കേബിൾ...
    World
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 6:45 AM IST

    ഇന്റർനെറ്റ് കേബിൾ തകരാർ; കാരണം കപ്പലുകളാവാമെന്ന് വിദഗ്ധർ

    text_fields
    bookmark_border
    Internet cable failure
    cancel

    ദു​ബൈ: ആ​ഫ്രി​ക്ക, ഏ​ഷ്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി​യെ ബാ​ധി​ക്കും​വി​ധം ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ കേ​ബി​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ത​ക​രാ​ർ സം​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം അ​തു​വ​ഴി ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ക​പ്പ​ലു​ക​ളാ​വാ​മെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ നി​രീ​ക്ഷ​ണം. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ജി​ദ്ദ തീ​ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ് കേ​ബി​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ത​ക​രാ​ർ സം​ഭ​വി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ക്കാ​ര്യം സൗ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റോ കേ​ബി​ൾ ക​മ്പ​നി​ക​ളോ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ത് ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ മൂ​ലം സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​വാ​മെ​ന്ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കേ​ബി​ൾ ​സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ ജോ​ൺ റോ​ട്ട​സ്‍ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ആ​ഴ​ക്ക​ട​ൽ കേ​ബി​ളു​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​വു​ന്ന ത​ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ 30 ശ​ത​മാ​ന​വും ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ ന​ങ്കൂ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ കേ​ബി​ളു​ക​ൾ ആ​ഴം​കു​റ​ഞ്ഞ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്ന​തും ന​ങ്കൂ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​ട്ടി​യു​ള്ള ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​വു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Shipsinternet cableinternet connectivityLatest NewsInternet Outage
    News Summary - Internet cable failure; Experts say ships may be the cause
    Similar News
    Next Story
    X